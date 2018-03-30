Дисбактериоз - не болезнь, а следствие других патологий

Термин "дисбактериоз" на сегодняшний день является чрезвычайно распространенным как среди врачей, так и среди пациентов. Приблизительно 70% населения мира болеют дисбактериозом. Для лечения больных с дисбактериозом существует множество дорогостоящих препаратов и народных рецептов. Однако диагноз "дисбактериоз" ставится абсолютно беспочвенно - в международном классификаторе заболеваний человека такого диагноза нет, потому что это не болезнь, а сопутствующее состояние, которое сопровождает другие заболевания.

Что же такое дисбактериоз?

Дисбактериоз часто называют проблемой века. Но в действительности проблемой века является повальное снижение иммунитета у значительной части населения - отсюда частая заболеваемость, что, в свою очередь, является причиной развития дисбактериоза.

Вот классический пример. У ребенка с ферментопатией в результате нарушения всасываемости некоторых веществ в кишечнике появляется поражение слизевой оболочки желудка (дисбактериоз). Часто в подобных случаях ставят диагноз "дисбактериоз" и ребенка начинают лечить дорогостоящими препаратами. В действительности же лечить нужно от ферментопатии.

Следовательно, дисбактериоз развивается из-за любых заболеваний (чаще пищеварительного тракта) и в результате их лечения (антибиотикотерапии и тому подобное). В народе известен только дисбактериоз кишечника, однако, в действительности это изменение нормальной микрофлоры любых слизевых оболочек и кожи. Эти вызывают изменения бактерии или грибы. От какого бы заболевания человек не страдал, у нее обязательно изменяется микрофлора, то есть появляется дисбактериоз. Сам по себе дисбактериоз никогда не возникает.

Нарушить микрофлору организма очень легко Содержание микрофлоры организма ребенка в нормальном состоянии является чрезвычайно важной задачей. Это способствует качественному перевариванию пищи, регулирует обмен веществ, синтезирует необходимые витамины и незаменимые аминокислоты, формирует иммунитет, обезвреживает токсичные вещества и тому подобное. Нарушение нормальной микрофлоры происходит в результате одной или нескольких причин.

Острые заболевания или заострение хронических всегда вызывает изменение микрофлоры организма. Дети, особенно раннего возраста, склонны к вирусным заболеваниям и болезням пищеварительного тракта.

Лечение антибиотиками, которые обезвредили не только патогенные микроорганизмы, но и полезные бактерии, также вызывает дисбактериоз. Нарушение микрофлоры чаще наблюдается у детей с диатезами, и у тех, которые часто болеют. У большинства таких детей возникает дисбактериоз кишечника и верхних дыхательных путей разной степени выраженности.

В случае нарушения питания, в частности, злоупотребление сладостями и рафинированной пищей, не обеспечивает организм достаточным количеством клетчатки, необходимой для нормального функционирования пищеварительного тракта.

Нарушение обычного образа жизни, переутомление, частые стрессы также могут стать причиной дисбактериоза.

Состояние микрофлоры организма человека изменяется в зависимости от сезона и климата. В медицине даже есть термин "диарея путешественников" - изменения микрофлоры в результате изменения климата, температуры и влажности воздуха, качества питьевой воды и тому подобное.

Выявление заболевания

Дисбактериоз имеет четыре степени выраженности.

І имеет скрытый ход - никаких клинических признаков не наблюдается.

ІІ - начальная фаза. Появляются изменения непостоянного характера: у ребенка сниженный аппетит, иногда тошнота, могут быть запоры.

ІІІ - фаза агрессии или обычный для всех дисбактериоз. На этом этапе изменения в кишечнике становятся достаточно заметными - вздутие живота, диарея, регулярная боль в животе, неустойчивые опорожнения - запоры чередуются с проносом, изменение кала. У малыша ухудшается самочувствие, он становится вялым и привередливым.

ІV - изменения микрофлоры касаются не только пищеварительного тракта, но и всего организма. Такая форма дисбактериоза сопровождается гипотрофией, анемией, пневмонией, гиповитаминозом, может развиться инфекционно-токсичный шок.

Профилактика дисбактериоза * Лечение хронических заболеваний и острых состояний.

* Реабилитация и оздоровление детей с диатезами, регулярное наблюдение у специалиста.

* Правильное питание с применением продуктов, обогащенных волокнами, то есть клетчаткой, которая стимулирует рост бифидофлоры, - фрукты, овощи.

* Детям среднего и старшего возраста полезно есть чеснок, лук, хрен, которые содержат фитонциды, подавляющие патогенную флору.

* Пища малыша должна быть максимально витаминизированной.

* Грудное молоко выполняет две самые важные функции: с одной стороны, стимулирует рост бифидофлоры, которая является физиологичной, а с другой, - благодаря специальному комплексу, подавляет рост патогенов, которые могут попасть в организм малыша через соску, дыхание и тому подобное. Грудное молоко - очень необходимо для развития здорового ребенка.

Пробиотики и пребиотики нормализуют состояние микрофлоры

Лечение дисбактериоза всегда следует начинать с лечения основного заболевания. В норме после этого дисбактериоз тоже исчезает. Обычно организм сам пытается нормализовать микробиоциноз (нормальное состояние микрофлоры и тканей кишечника). Если этого не происходит, это может свидетельствовать об иммунодефиците.

Если же дисбактериоз является последствием хронического заболевания, лечение заключается в диетотерапии и употреблении определенных препаратов.

На некоторых пунктах диетотерапии стоит остановиться подробнее

В случае бродильной диспепсии в рационе ограничивают углеводы, в случае гнилостных процессов - белковые продукты.

Для профилактики и лечения дисбактериоза специально применяют так называемые функциональные продукты питания, изготовленные на основе про- и пребиотиков. Пробиотики - живые молочнокислые бактерии (бифидо-, лактобактерии или дрожжи), которые принадлежат к нормальным «жителям» кишечника здорового человека. Пробиотики не считаются врачебными препаратами, а пищевыми продуктами, которые положительно влияют на здоровье людей. Они входят в состав йогуртов и других молочнокислых продуктов таких, как симбивит, актимель.

К пребиотикам принадлежат ингредиенты пищи, которые не перевариваются и активируют рост некоторых бактерий толстого кишечника. Пребиотики содержатся в молочных продуктах, кукурузных хлопьях, крупах, хлебе, репчатом луке, цикории, чесноке, фасоли, горохе, артишоке, бананах.

Особое значение про- и пребиотики имеют для развития детей. Если малыш по определенным причинам не получает грудного выкармливания, у него обязательно будет дисбактериоз. У такого ребенка меньше защитных факторов в кишечнике, к тому же искусственное выкармливание перенапрягает систему пищеварения. Поэтому мамам рекомендуют, как можно дольше кормить малыша грудью. Если же это невозможно, то ему нужны адаптированные молочные смеси, обогащенные пробиотиками.

Ни в коем случае дисбактериоз нельзя лечить антибиотиками. Сейчас есть множество современных эффективных препаратов для нормализации биоценоза кишечника, возобновление процессов пищеварения и всасывания и тому подобное.

Иван Королюк,

врач-гастроэнтеролог.