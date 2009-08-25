Санаторий «Тростянец» переедет в Новгород-Сиверский

В Черниговской области детский эндокринологический санаторий «Тростянец» переведут к Новгород-Сиверский и откроют на базе дома отдыха коммунального предприятия «Чайка».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления здравоохранения Черниговской ОГА, соответствующее решение приняло управление и поддержала профильная комиссия областного совета.

По словам начальника управления Владимира ЯЩЕНКО, перевести оздоровительное заведение в другое место вынудила ситуация, которая возникла вокруг базы санатория «Тростянец» в Ичнянском районе, где ежегодно, с апреля по сентябрь, лечилось около 600 детей с болезнями эндокринной системы. «В этом году санаторий не удалось открыть из-за отсутствия необходимых разрешений от санэпидстанции и государственного пожарного надзора. Несогласие санитарной службы вызвано низким качеством воды в оздоровительном заведении и связанная с этим необходимость капитального ремонта изношенной водопроводной сети», - уточнил В.ЯЩЕНКО. Стоимость этого ремонта составляет свыше 120 тыс. грн. Кроме того, 280 тыс. грн. требует система противопожарной безопасности и 50 тыс. грн. канализационная насосная станция санатория.

"Управление здравоохранения отыскало бы необходимые средства на ремонт, если бы не одно обстоятельство: санаторий является собственностью Национальной академии наук Украины и управлением лишь арендуется. В соответствии с действующим законодательством, арендатор не имеет права осуществлять капитальные ремонты арендованных помещений, но академия наук делать этого не спешит", - добавил В.ЯЩЕНКО.

Он также заметил, что Черниговская облгосадминистрация и управление здравоохранения неоднократно обращались к НАНУ с ходатайством передать имущество оздоровительного заведения в селе Тростянец на баланс областного совета, но до сих пор этот вопрос не решен.

Местные власти Новгород-Сиверска согласилась вынести на рассмотрение сессии районного совета вопрос передачи имущественного комплекса КП "Чайка" для открытия детского эндокринологического санатория. Условия передачи (в аренду на 49 лет или на баланс управления коммунального имущества облсовета) будут определены в ходе согласительных процедур. Планируется, что оздоровительное заведение в Новгород-Сиверском будет работать круглогодично. Средства на его функционирование будут предусмотрены в областном бюджете на следующий год. Подготовка же здравницы к открытию будет осуществляться за счет части средств, предусмотренных на функционирование «Тростянца» в нынешнем сезоне.