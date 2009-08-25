На Черниговщине снизилась заболеваемость туберкулезом

В Черниговской области произошло улучшение эпидемической ситуации по туберкулезу. Об этом сообщили в областном центре информационно-аналитических технологий и пропаганды здорового образа жизни.

По их данным, в течение I полугодия 2009 г. заболеваемость туберкулезом в регионе снизилась на 12,7%, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, и составляет 41,1 против 47,1 случаев на 10 тыс. населения. В то же время, повышение этого показателя зарегистрировано в шести районах области, где работали передвижные флюорографы. Общий показатель смертности от туберкулеза уменьшился на 19,5% – с 12,3 до 9,9 случаев на 100 тыс. населения.

Заболеваемость туберкулезом среди детей снизилась с 4,2 до 1,4 случаев на 100 тыс. населения. Как утверждают медики, она остается стабильно низкой, как и смертность детей от этой болезни.

С целью своевременного выявления больных туберкулезом, рентгенофлюорографические осмотры в Черниговской области проводятся, в первую очередь, среди лиц, которые относятся к группе риска. Всего за полгода обследовано почти 225 тыс. человек – почти 45% годового плана.