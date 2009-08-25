Завтра в Украине до 32°

Завтра в Украине осадков не ожидается, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в южной части северо-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13°, на юге и Закарпатье 12-17°; днем 23-28°, в западной части местами 30-32°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 13-18°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

В Киевской области в среду осадков не ожидается, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 10-12°, днем 25-27°.