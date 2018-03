Ожирение приводит к атрофии головного мозга

Головной мозг людей, страдающих ожирением, выглядит на 16 лет старше, чем у их сверстников с нормальным весом, сообщает New Scientist. К такому выводу пришла группа сотрудников Университета Калифорнии в Лос-Анджелесе (University of California in Los Angeles) под руководством профессора неврологии Пола Томпсона (Paul Thompson).

Изучив томограммы головного мозга 94 людей в возрасте около 70 лет, исследователи составили на их основе подробные трехмерные карты органа. Выяснилось, что у людей с высоким индексом массы тела (отношение веса человека к его росту) головной мозг в среднем меньше, чем у людей с нормальным весом.

Ученые установили, что уменьшение размеров мозга происходит в основном за счет лобной и височной долей - эти отделы отвечают за когнитивные способности человека. Кроме того, исследователи выяснили, что головной мозг пациентов с избыточным весом меньше, чем у худых людей, на шесть процентов, а у страдающих ожирением - на восемь процентов.

По словам Пола Томпсона, мозг страдающих ожирением выглядит на 8 лет старше, чем у полных людей, и на 16 лет старше, чем у их людей с нормальным весом. Уменьшение размеров мозга у тучных людей Томпсон связывает с тем, что у таких пациентов возникают нарушения кровотока, вследствие чего мозг не получает необходимого для жизнедеятельности количества кислорода, что и приводит к гибели его клеток.

