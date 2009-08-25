Вирус гриппа А/H1N1 впервые обнаружен у птиц

Впервые за историю пандемии вирус гриппа А/H1N1 был обнаружен среди пернатых.

Вирус А/H1N1 был найден у индеек, выращиваемых и продаваемых на двух фермах страны.

В заявлении министерства здравоохраненияи Чили отмечается, что распространение заболевания взято под контроль. По данным представителей правительства, мясо индейки и продукция, из него изготавливаемая, полностью безопасны для потребления.

Отметим, что ученые считают смертельно опасным для человека возможность скрещивания вируса свиного гриппа A/H1N1 с вирусом птичьего гриппа H5N1.

Как предупреждают специалисты, вирусы этого типа состоят из восьми сегментов РНК. Если оба оказываются в одном организме, то их сегменты могут перемешаться, создав новый вирус. Этот вирус будет передаваться от человека человеку так же легко, как A/H1N1, и при этом обладать смертоносностью птичьего гриппа.

Пока сами по себе эти вирусы не представляют большой опасности для людей, так как A/H1N1 не очень смертоносный, а H5N1 смертоносный, но не передается от человека к человеку.

NEWSru.com