В Запорожской области горит склад с пестицидами

11:40, 25 августа 2009
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Угрозы для людей пока нет

Сегодня утром в Токмакском районе Запорожской области в районе села Новогоревка возник пожар на складе с пестицидами.

Как сообщили УНИАН в областном управлении МЧС Украины, склады находятся в 2 км от населенного пункта.

Эвакуация жителей села не проводится, поскольку угрозы для людей пока нет - ветер с места пожара дует не в направлении села.

Как отметили в управлении МЧС, склад может вмещать около 100 тонн ядохимикатов. Сколько их и какие именно находятся там – выясняется.

На месте работают пожарные подразделения.

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