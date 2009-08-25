В Запорожской области горит склад с пестицидами

Сегодня утром в Токмакском районе Запорожской области в районе села Новогоревка возник пожар на складе с пестицидами.

Как сообщили УНИАН в областном управлении МЧС Украины, склады находятся в 2 км от населенного пункта.

Эвакуация жителей села не проводится, поскольку угрозы для людей пока нет - ветер с места пожара дует не в направлении села.

Как отметили в управлении МЧС, склад может вмещать около 100 тонн ядохимикатов. Сколько их и какие именно находятся там – выясняется.

На месте работают пожарные подразделения.