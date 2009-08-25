Бывают ли безопасные аборты?

Почему прерванная даже на самых ранних сроках беременность может стать серьезным ударом по здоровью женщины? Дело в том, что с самого начала беременность вызывает серьезные изменения, перестройку во многих системах органов женского организма, прежде всего в центральных регуляторных системах — нервной и эндокринной (гормональной). Тесная функциональная связь между материнским организмом и эмбрионом появляется с самого момента оплодотворения. Еще до внедрения оплодотворенной яйцеклетки в стенку матки на развитие зародыша оказывают влияние гормоны: эстрогены, прогестерон, простагландины и другие биологически активные вещества. Они же готовят внутренний слой матки — эндометрий — к имплантации эмбриона. Под влиянием гормонов и биологически активных веществ начинается постепенная перестройка во всем организме будущей мамы, особенно выраженная в так называемых гормонально зависимых органах: молочных железах, яичниках, матке, наружных половых органах. Любое внешнее вмешательство, приводящее к прерыванию беременности, является причиной резкого гормонального срыва в организме женщины. Этим объясняется небезопасность аборта, проводимого даже на самом маленьком сроке. Значительное рассогласование в работе центральной нервной и эндокринной систем, вызванное вмешательством извне, нарушает нормальное функционирование эндокринных желез: гипофиза, щитовидной железы, яичников, надпочечников — и способствует возникновению нервных расстройств различной степени выраженности: обострению вегетативной дисфункции, психическим нарушениям, иногда с развитием депрессии, неврозов и т.д.

Нельзя считать абсолютно безопасным и медикаментозный аборт — таких методов нет, так как любой аборт нарушает течение нормального процесса беременности и грубо прерывает начавшуюся гормональную перестройку готовящегося к вынашиванию ребенка организма женщины. Конечно, чем меньше срок беременности, тем менее выражены все изменения, однако не стоит забывать, что гормональная перестройка начинается непосредственно с самого начала беременности — оплодотворения яйцеклетки. Поэтому и после медикаментозного аборта риск развития заболеваний гормонально зависимых органов (молочных желез, яичников, матки) повышается, увеличивается вероятность образования доброкачественных и злокачественных опухолей этих органов. Кроме того, являясь антигормональным препаратом, мефипристон может вызвать серьезный сбой в работе эндокринной системы, что в последующем может явиться причиной эндокринного бесплодия.

Среди отдаленных последствий абортов — различные гормональные нарушения, в том числе заболевания щитовидной железы, гипофиза — центрального регулятора эндокринной системы; гинекологическая патология: эндометриоз, дисфункция яичников, хронический эндометрит, сальпингоофорит (воспалительный процесс в маточных трубах и яичника), бесплодие. При последующих беременностях ранее сделанный аборт может спровоцировать резус-конфликт — состояние, при котором в организме резус-отрицательной матери образуются антитела к эритроцитам резус-положительного плода. Дело в том, если что во время беременности, закончившейся абортом, уже успела выработаться определенная порция антител, то эти антитела начинают свое пагубное воздействие на организм плода и при последующей беременности резус-положительным плодом, к ним добавляются другие, то есть антитела накапливаются. Чем больше антител, тем более серьезное действие они могут оказать на организм плода.

Итак, если вскоре после родов наступила беременность, помните, что безопасного аборта не бывает. Аборт — это серьезный удар по здоровью женщины и плата за беспечное отношение к контрацепции и предупреждению нежелательной беременности. Даже при хорошей субъективной переносимости аборт может вызвать серьезные отдаленные последствия, вплоть до опухолевых процессов, неизлечимого бесплодия.