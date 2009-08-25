Население Африки достигло 1 млрд человек

Население Африканского континента достигло 1 миллиарда человек, и увеличивается на 24 миллиона в год, говорится в докладе американского правительственного агентства USAID, занимающегося оказанием экономической и гуманитарной помощи беднейшим странам, сообщает Би-Би-Си.

Если такие темпы сохранятся, то, как отмечается в докладе, к 2050 году население Африки удвоится.

При некотором снижении рождаемости в Северной Африке, в частности, в Египте и Тунисе, к югу от Сахары она остается на уровне 5,3 ребенка на одну женщину.

Самая высокая рождаемость - в Нигере, жительницы которого производят на свет в среднем по семь детей.

По данным экспертов, уровень использования противозачаточных средств в Африке на 50% ниже среднемирового.

Как указывается в докладе USAID, в последние годы в Африке наметилось некоторое снижение заболеваемости СПИДом, но континент продолжает удерживать прискорбное лидерство в этом отношении. Самая тяжелая ситуация - в маленьком южноафриканском государстве Свазиленд, где 26% людей в возрасте от 15 до 64 лет заражены вирусом ВИЧ.