Когда сердце под прицелом

В летний период, всем, страдающим сердечными недугами, очень важно уберечь свое сердце от приступов, для этого достаточно соблюдать некоторые рекомендации врачей-кардиологов.

Так, например, посещать баню можно только при здоровом сердце, в этом случае оно только укрепиться. Но если вы страдаете любым из сердечных недугов, то от посещения бань вам следует воздержаться. Жара негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе, ускоряется кровоток в полтора-два раза, частота сердечных сокращений резко возрастает до 100-160 ударов в минуту.

Если же к жаре добавить еще и парную с веником, то эти показатели увеличится еще более заметно. А вот холодные обливания после парной, наоборот, сократят частоту сердечных сокращений.

И такие перепады в ритмических показателях не могут сказаться положительно на самочувствии сердечников и могут сыграть для них роковую роль.

Следует также ограничить и потребление кофе до двух чашек в день, если вы употребляете большее количества напитка, то заставляете собственный организм находиться в постоянном напряжении, ведь пульс будет учащен, а артериальное давление повышено.

Если вы не в состоянии отказаться от напитка полностью, то можно заменить его ячменным напитком или напитком из цикория.

Тем более, что последний обладает полезными свойствами и окажет целебное действие на многие внутренние органы и иммунную систему.

Не следует злоупотреблять и алкогольными напитками, то есть превышать установленную норму, которая составляет не более двадцати граммов спирта, то есть стопка водки или бокал сухого вина или пива на выбор.

Если же вы превышаете эту норму, то алкоголь нарушает функционирование клеток сердечной мышцы, частота пульса возрастает, нарушается обмен веществ и питание сердечной мышцы (миокарда).

Если же вы поклонник спортивного образа жизни, то не стоит забывать о том, что заниматься им следует только на свежем воздухе, но при этом, избегая прямого попадания солнечных лучей. Температура не должна превышать двадцати пяти градусов тепла, а время занятий – получаса.

Долгие и изнуряющие тренировки отрицательно скажутся на частоте пульса, а сердце не сможет набрать в себя достаточного количества крови, обогащенной кислородом.

При такой нагрузке его усилий хватит только на снабжение кровью только других органов, а на себя сил уже не хватит.

Курению следует сказать твердое – НЕТ!

Можно позволить себе прогулки в течение часа-полутора в строго отведенное время, когда риск оказаться под прямыми солнечными лучами является минимальным или исключен полностью, но даже в такие часы следует защищать голову при помощи зонта или головного убора.

Отправляясь на прогулку, не забудьте прихватить с собой те лекарственные препараты, которые прописаны вам врачом, а также небольшую емкость с водой, насыщенной различными микроэлементами, чтобы восполнять их потерю при прогулках.

Не следует делать такие прогулки более длительными, а в некоторых случаях даже следует их сократить, если вы в недавнем времени перенесли инфаркт, если ваше давление постоянно скачет, при приступах аритмии и стенокардии.

www.gen.su