Немецкая фармкомпания покупала органы умерших украинцев

Фармацевтическая компания Tutogen из Баварии покупала на Украине органы, взятые из тел умерших, причем в некоторых случаях препарирование покойников и последующая продажа органов осуществлялась без ведома и согласия родственников, сообщает Spiegel.

Издание ссылается на внутренние документы Tutogen, попавшие в распоряжение журналистов. Из них следует, что в 2000 - 2001 годах на Украине для нужд фармацевтической компании были препарированы 1152 трупа.

Из "внутреннего" прайс-листа следует, что в 2002 году за плечевую кость Tutogen платила поставщикам 42,90 евро, за бедро - также 42,90 евро, а за околосердечную сумку - от 13,30 до 16,40 евро в зависимости от размера.

Хотя документы относятся к началу 2000-х годов, по словам украинского судмедэксперта Владимира Юрченко (Wladimir Jurtschenko), с которым удалось побеседовать журналистам, на сегодняшний день на Украине продолжают разнимать трупы для Tutogen.

Как отмечает Spiegel, родственники умерших далеко не всегда знают, что происходит с телами их родных, а зачастую вводятся в заблуждение. Журналисты приводят в этой связи свидетельство некой Лены Крат (Lena Krat) из Киева.

По собственным словам, она дала согласие на то, чтобы с трупа ее отца медики взяли полоски кожи. Однако когда она получила тело, оказалось, что из трупа были удалены все сухожилия, кости и хрящи.

Извлеченные из трупов "анатомические части" обычно идут на изготовление трансплантатов. За последние годы объем этого рынка разросся до миллиардов долларов. Выручка с одного трупа может достигать 250 тысяч долларов. Активнее всего биологические трансплантаты, взятые от трупа человека, используются в США, хотя польза от них, как отмечает Spiegel, еще не доказана.

lenta.ru