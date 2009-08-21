Дело о смерти младенца после прививки передано в прокуратуру

В Донецкой области уголовное дело, возбужденное по факту смерти после вакцинации 4-месячного младенца Александра Бутко из села Бахмутское (г. Соледар Артемовского района), для досудебного следствия передано из Артемовского райотдела милиции в прокуратуру Артемовского района.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

Согласно сообщению, прокуратурой области принято решение об изменении подследственности уголовного дела, возбужденного по факту смерти младенца А.Бутко.

В пресс-службе напомнили, что 18 августа 2009 года прокурором Артемовского района по факту смерти малолетнего А.БУТКО было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.140 УК Украины «Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником». Проведение досудебного следствия было поручено следственному отделу Артемовского РО ГУМВД Украины в Донецкой области. Проведен ряд первоочередных следственных действий.

Но, учитывая то, что данный факт приобрел широкий общественный резонанс и с целью обеспечения необходимости назначения и проведения большого количества экспертиз, допросов свидетелей, координации деятельности контролирующих и правоохранительных органов, прокуратурой области принято решение об изменении подследственности.

В настоящее время дальнейшее проведение досудебного следствия поручено прокурору Артемовского района.

Ход следствия контролируется прокуратурой Донецкой области.

Как сообщал УНИАН, 17 августа 2009 года 4-месячный младенец из села Бахмутское (г. Соледар, Артемовский район) умер в донецкой детской горбольнице №1. Накануне, 14 августа он получил вторую прививку вакциной «Пентаксим» (с.D2213) производства Франция «Санофі Пастер». Первую прививку ребенок также получил вакциной «Пентаксим» этой же серии месяц назад – 10 июля, и реакции на введение вакцины не было.

Проведенное медицинское расследование показало, что причиной смерти ребенка стали отек легких, двустороннее очаговое воспаление легких неустановленной этиологии. По предварительным выводам комиссии, болезнь и смерть ребенка связаны с вакцинацией лишь по времени.

Окончательные выводы будут сделаны после завершения патологоанатомических, бактериологических и вирусологических исследований.