Мэр Винницы требует отменить платные услуги в больницах

Мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН требует отменить навязывание платных услуг в больницах города. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

В частности, мэр выступил против принуждения посетителей больниц обязательно покупать бахилы. «Я это понимаю так: мы даем в аренду 1-2 кв. м площади (для установления автоматов для продажи бахил – УНИАН), дальше идет приказ по больнице: «Ходить только в бахилах!», и вход в больницу становится платным», - объяснил В.ГРОЙСМАН. В результате, по его словам, человеку для того, чтобы войти в больницу, необходимо уплатить 1,5 грн. «Я просто поражен такой политикой главных врачей», - отметил мэр Винницы.

В.ГРОЙСМАН также поручил подготовить распоряжение по созданию комиссии, которая проведет проверку лечебных учреждений на наличие предпринимателей, предоставляющих дополнительные услуги. «Навязывание услуг, например, фотографирование при выписке из роддомов, - это зарабатывание средств на пустом месте. Я бы просил вычистить всю эту грязь из наших больниц, и если я что-то подобное увижу в школах или учреждением здравоохранения - ответственным за это лицам будет не до шуток» , - сказал городской председатель.

В.ГРОЙСМАН обязал управление здравоохранения городского совета на протяжении двух недель подать перечень арендаторов, которые осуществляют торговлю или предоставляют какие-то услуги в больницах, и четко отслеживать, какие из них навязываются пациентам.