Лечение новорожденных. Материальная база улучшилась

Проблемы неонатологии (лечения новорожденных) в Виннице такие же, как и во всей стране: кое-где встречается и халатность, и взяточничество, и непрофессиональность врачей, да и незнание и небрежность самих родителей. Но на этот раз с врачом высшей категории, заведующим отделением новорожденных Винницкого городского роддома №2 и, в то же время, городским неонатологом Леонидом Дудником мы говорили о материальной базе, необходимой для выхаживания маленьких пациентов, о приобретениях, проблемах и потребностях неонатологии, о том, достаточно ли государство делает для того, чтобы это направление педиатрии работало эффективно, и, соответственно, чтобы больше детей росло без патологий и меньше умирало, только что появившись на свет.

Леонид Алексеевич, какие изменения в материальном обеспечении роддомов вы как неонатолог с 25-летним стажем отмечаете в последнее время? Именно за последние три-четыре года наиболее улучшилась материальная база роддомов, в частности отделения новорожденных. Самое существенное достижение – с 2008 года в Виннице в районе Старого города начал функционировать Центр матери и ребенка, там уже открыто шесть так называемых рабочих мест. (Одно «рабочее место» – это не ставка сотрудника, а набор оборудования, иногда общей стоимостью в пределах миллиона гривен). Центр матери и ребенка появился на девяносто процентов благодаря городской власти и на десять процентов – благодаря власти областной. Специализируется он именно на выхаживании преждевременно рожденных детей. Также в городских роддомах №2 и №1 оборудовано по одному рабочему месту, они полностью еще не укомплектованы, надеемся, что до конца года укомплектуем – есть такая договоренность с городским отделом здравоохранения.

Неонатолог Леонид Дудник «хвастается» новым современным кювезом для выхаживания недоношенных детей, приобретенным в прошлом году при содействии Винницкой городской власти за 180 тысяч гривен

Но в действительности, к сожалению, материальный вопрос решить вообще невозможно. Потому что, например, оборудование часто выходит из строя, ремонтные работы существенно отражаются на бюджетах роддомов, а в них не предусмотрено ни копейки на ремонт аппаратуры. А дыхательный аппарат, к примеру, стоит свыше 200 тысяч гривен.

Хватает сегодня в Виннице таких аппаратов? Не то, чтобы полностью хватает, но, при необходимости, если не справляются городские учреждения, выручает нас детская областная больница. В 2009 году на ее базе открылось отделение на 12 кроваток, то есть на 12 рабочих мест. Областная больница берет на себя преимущественно врожденые пороки, хирургические патологии, с которыми мы в роддоме не имеем возможностей справиться.

Может ли возникнуть такая ситуация, когда в один день детей, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, будет больше, чем самих приборов? Однозначно ответить трудно, потому что ситуация бывает волнообразная – предусмотреть невозможно, но, как правило, одно-два рабочих места всегда есть в резерве. Конечно, хотелось бы, да просто необходимо сегодня иметь больше такого оборудования. И не только лечебное современное оборудование необходимо, но и диагностическое. Существенную помощь оказывает диагностическая фирма, которая работает на базе нашего роддома, мы сотрудничаем, у них оборудование современное, но это частная структура, поэтому диагностика не бесплатна…

Новое и качественное оборудование часто редкость среди устаревших «агрегатов». Приходилось слышать, что кое-где в роддомах кювезы еще советского образца, они числятся на бумаге, но пользы от них мало. Какой процент современного и старого оборудования у вас? К сожалению, такая проблема везде есть. К тому же было такое время (лет шесть назад), когда на Украину хлынул поток гуманитарной помощи, и эти кювезы у нас до сих пор есть и функционируют, хотя и не новые. В прошлом году мы купили самый современный, один из лучших кювезов, в нем есть весь комплекс поддержания жизни новорожденного. Новый один, а еще есть пять старых, которые прошли техосмотр и при необходимости используются.

Каково ваше мнение об идее так называемого укрупнения роддомов? Причин много, но поможет ли это в главном – выхаживании детей?

Укрупнение абсолютно не несет никакого позитива. Вот в летний период все роддомы закрываются поочередно (санэпидобработка, ремонты, отпуска и прочее). В настоящий момент закрыт Центр матери и ребенка, жителей четырнадцати районов области мы принимаем, остальных, почти столько же, первый родильный, а еще же по городу есть роженицы. Поэтому сегодня два роддома Винницы работают не в обычном, а в усиленном, перегруженном режиме – в среднем по десять-пятнадцать родов в сутки. Такой ритм можно эффективно выдержать месяц-два, потом начинаются проблемы санэпидрежима, аппаратуры, потому что невозможно нам сегодня справляться с таким потоком. Поэтому уменьшать количество родильных учреждений нецелесообразно, но нужно их надлежащим образом обеспечивать.

Медсестры палаты интенсивной терапии новорожденных Винницкого роддома №2 проводят процедуру фототерапии

Под укрупнением иногда подразумевают ликвидацию районных роддомов, ведь там, кажется, ситуация намного хуже, чем в областных центрах, – не хватает не только оборудования, но и кадров. Конечно, не хочу обидеть специалистов из районов, но профессиональный уровень коллег из областных центров преимущественно намного выше. Это можно объяснить количеством родов. Например, за 2008 год в нашем роддоме родилось 1800 детей, а в некоторых районах – по 180-200 детей. Вот такой объем, а отсюда и уровень, и опыт. Также город Винница сегодня намного лучше укомплектован современным оборудованием, нет проблем с консультативной помощью, мы работаем с кафедрами медицинского университета, быстро можно проконсультировать хирургический профиль, что в районах очень проблематично. Поэтому мы, конечно, стараемся тяжелую патологию из районов забирать в областной центр и здесь помогать этим малышам. Сегодня роддомы города стопроцентно укомплектованы медперсоналом, в отличие от тех, которые в райцентрах.

Что касается выхаживания преждевременно рожденных детей (весом от 500 до 999 грамм) – хватает ли в настоящее время всего необходимого для их выживания? Много ли их рождается в Виннице и какой процент удается выхаживать?

Законодательно уже два года таких детей перестали считать выкидышами, но база под этот приказ не была подведена, ни одна область не была готова с материально-технической точки зрения. Относительно статистики, за последние два-три года детей с экстремально низкой массой у нас рождается 17-18 (по городу, на фоне общей рождаемости около пяти с половиной тысяч). Это процент не очень большой, а из них процентов пятьдесят выживает. Однако среди этих детей очень большое количество патологий. Как писали во французских медицинских журналах, на сколько они уменьшили раннюю смертность в этой категории детей, на столько увеличилась в ней инвалидность. То есть это большая проблема, и она заключается не только в оборудовании.

Очень дорогое медикаментозное обеспечение для спасения глубоконедоношенных детей. Например, ампула «Курасурфа» (искусственный сурфактант, который дает возможность работать недоразвитым легким) стоит в пределах семи тысяч гривен за один флакон. Не каждая семья может себе позволить такие расходы.

Говорят, дешевый сурфактант не помогает, а более-менее действенный «Альвеофакт» в дефиците…

Уже три года и для города, и для области процентов сорок этих препаратов закупает государство – и «Курасурф», и «Неосукрим», а «Сукрим» уже не используется, он «не оправдал доверия». Однако и этот «нео», честно говоря, не намного лучше. Но, как говорят, чем богаты, тем и рады, – приходится использовать. Следовательно, частью этих препаратов обеспечивает государство, но остальные придется покупать родителям.

А если малообеспеченная семья, мать-одиночка и тому подобное? Это не проблема – обеспечивается средствами государства…

«Неосукримом» посредственной эффективности? Да. Или, если она захочет, «Курасурфом», например, ведь всегда есть право выбора. За государственные средства – отечественные препараты, а импортные придется покупать самим.

Какого самого маленького ребенка вам удалось выходить?

В этом месяце 800-граммовый ребенок в нашем роддоме выжил, переведен на второй этап выхаживания в детскую областную больницу. А в Центре матери и ребенка еще более мелкие дети выживали. За первое полугодие в этом году в Виннице родилось восемь таких детей, трое умерли, а пятеро выжили. Но, к сожалению, встречается немало врожденных пороков – в последние годы такая тенденция, и не только среди глубоконедоношенных. За 2008 год мы троих детей с врожденными пороками сердца из роддома №2 отправили в Киев, где эти деть были прооперированы.

Необходим качественный генетический мониторинг, ультразвуковая диагностика, ведь выявление на ранних этапах тяжелых патологий может предупредить беременность и рождение нежизнеспособного ребенка. На сегодняшний день, наряду с преждевременно рожденными, еще две значительных проблемы: врожденные пороки и перинатальные инфекции.

Вот если помечтать: чего роддомам и неонатологии в настоящий момент больше всего не хватает? Каких аппаратов или препаратов? И от кого их ожидать и требовать? В целом с медикаментозным обеспечением проблем нет. В неонатологии назначается достаточно узкий круг препаратов, и нет сегодня такой проблемы, чтобы чего-то не было. Другое дело – это оборудование. Если у тебя хорошая аппаратура, то хочешь иметь лучшую и лучшую. Например, одно рабочее место состоит, в частности, с кювеза, мониторов, насоса, дыхательного аппарата. Ухом (стетоскопом) ты все не услышишь, нужен контроль мониторов. Скажем, у новорожденного желтуха – одно из самых распространенных заболеваний. Одним из самых эффективных методов ее лечения является фототерапия (так называемое загорание), а современный средний аппарат для фототерапии стоит в пределах пятидесяти тысяч гривен. Например, у нас их три, один из них уже старенький, а нужно пять-шесть. Такая же ситуация с шприцем-насосом. Сегодня инфузию получают шестеро деток, а шприцев таких четыре, поэтому старшеньким, тем что покрепче, вместо этого шприца обычную капельницу ставим... Ежегодно хочется что-то новое, более современное, которое будет помогать и в диагностике, и в лечении.

А как относительно проблемы кадров? На сегодня мы, то есть родильные дома города, на сто процентов обеспечены младшим, средним медперсоналом и врачами. База кадров у нас, во первых, Винницкий медицинский университет, также медколедж. Так, с 2007 года на базе детской областной больницы, на кафедре педиатрии, открылась отдельная стажировка, а теперь уже будут интернатуру проходить молодые врачи по профилю неонатологии. А вот по области, в районах, процентов пятьдесят не хватает неонатологов, там работают врачи совмещающие.

А о зарплатах есть смысл говорить? Думаю, смысла нет. Это такие «страшные» цифры, что их называть даже не хочется. Сразу после медучилища медсестра получает 800 гривен – о чем здесь можно говорить… И, как правило, значительная часть этих выпускников родом из районов, им необходимо жилье. У врача, который только что из интернатуры пришел на работу, ставка без категорий – до тысячи гривен…

Юрий Сегеда