В Киеве создают сеть вертолетных площадок для спасателей

В Киеве начали работы по созданию сети вертолетных площадок для спасательной службы.

Об этом говорится в распоряжении Киевской городской госадминистрации «О создании сети вертолетных площадок в городе Киеве» от 19 августа 2009 г., текст которого обнародован на официальном веб-портале городской власти.

Как отмечается в документе, решение принято с целью усовершенствования современных авиационных технологий при проведении аварийно-спасательных работ, оказания срочной медицинской помощи пострадавшим и “выполнение особых задач исполнительного органа Киевсовета (КГГА)”.

Заказчиком создания указанной сети выступит Главное управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА, которое на тендерной основе должно определить исполнителя работ по обследованию мест для размещения вертолетных площадок в Киеве. Схема размещения этих площадок будет создана при участии специалистов, в частности, Государственной авиационной администрации Минтранса, а также ГУ градостроения, архитектуры и дизайна городской среды, ГУ земельных ресурсов КГГА.