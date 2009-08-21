Крым: в открытом море спасли серфингистку

Спасатели оказали помощь туристке из Москвы, которую на доске для серфинга унесло на расстояние около двух километров в море на западе крымского полуострова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций в Крыму, ЧП произошло в поселке городского типа Заозерное неподалеку от Евпатории.

Со спасательной станции МЧС в море для оказания помощи вышел катер. Москвичку подняли на его борт и доставили на берег. В медицинской помощи 31-летняя серфингистка не нуждалась.

Кроме того, в поселке Заозерное бойцы МЧС спасли трех туристов из Ивано-Франковской области Украины, которых на надувном матрасе унесло на 1,5 километра в море. Курортников подняли на борт катера и доставили на берег.