Запорожье: на следующий день после прививки умер младенец

В Запорожской области возбуждено уголовное дело по факту смерти 4-месячного ребенка на следующий день после прививки.

Информацию об этом УНИАН сегодня официально подтвердили в прокуратуре Запорожской области.

Основанием для возбуждения уголовного дела стал факт смерти 4-месячного жителя Энергодара, который умер утром 5 августа - на следующий день после того, как малышу в детской поликлинике были сделаны прививки от гепатита (вакциной НЕРАУАХ ОН рекомбинированная, производитель Бета Биоиеит Кореа корп.) и вакциной для профилактики дифтерии и столбняка (Репиахип адсорбированная, производитель Санофи Пастер С.А.).

После сообщения о гибели ребенка, по данным прокуратуры, в поликлинике был проведен осмотр условий хранения вакцин и опечатаны 2 холодильника, где хранились партии вакцины.

"Тело ребенка вместе с технической документацией было передано в бюро судмедэкспертизы для проведения исследований, в результате которых было установлено, что смерть связана с синдромом неожиданной смерти ребенка. Согласно пояснениям специалистов-медиков, данный синдром имеет место, когда умирает вроде бы здоровый ребенок: при вскрытии и исследовании тела каких бы то ни было видимых патоморфологических изменений, могущих вызвать смерть, не выявляется. Фиксируются только незначительные отклонения от нормы в разных системах организма, каждого из которых недостаточно для смерти", - сообщили в прокуратуре, отметив, что аллергических реакций у умершего ребенка также не выявлено.

"Согласно предварительным выводам экспертов, смерть ребенка не связана со сделанными ему прививками", - заявили в прокуратуре.

В то же время в прокуратуре официально подтвердили, что уголовное дело по факту смерти ребенка возбуждено.

«Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст.140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение медработниками своих профессиональных обязанностей, связанное с халатным или недобросовестным к ним отношением, повлекшее за собой тяжкие последствия для несовершеннолетнего)», констатировали в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, отметив, что ход следствия по делу взят на контроль облпрокуратуры.

Заключается ли "ненадлежащее исполнение медработниками своих профессиональных обязанностей" в несоблюдении условий хранения вакцин, непроведении обследования ребенка перед вакцинацией или в чем-то ином, в прокуратуре пока не сообщают.