Донецк: открыто отделение для лечения резистентного туберкулеза

В Донецке с помощью Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» после реконструкции в областной туберкулезной больнице открылось отделение для лечения лекарственно-устойчивых форм туберкулеза.

Как сообщила УНИАН менеджер Департамента внешних связей фонда Нонна ШМИДИК, полная реконструкция отделения была осуществлена в рамках «Программы преодоления эпидемии туберкулеза в Донецкой области в 2007-2011 гг.», реализуемой Фондом Рината Ахметова совместно с Донецким областным советом и Донецкой облгосадминистрацией.

На реконструкцию отделения было затрачено свыше 6 млн. грн. Отделение рассчитано на 70 коек.

«Многие пациенты, которым был поставлен диагноз «лекарственно-устойчивый туберкулез», еще несколько лет назад считались обреченными, - сказал на церемонии открытия директор фонда Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ. – Теперь у них появился шанс жить и быть здоровыми».

Его поддержал присутствующий на мероприятии председатель Донецкого областного совета Анатолий БЛИЗНЮК: «Проблема распространения туберкулеза в Донецкой области – это наша общая проблема. Никто не решит ее за нас. Только вместе мы сможем остановить эпидемию».

Н.ШМИДИК напомнила, что в рамках данной программы уже отремонтированы и сданы в эксплуатацию отделения для лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза в противотуберкулезных диспансерах Горловки, Шахтерска, поселка Еленовка, проводится закупка лабораторного оборудования, обучение медперсонала.

Справка УНИАН. Лекарственно-устойчивый туберкулез возникает в случае, если пациент, лечащийся от обычной формы туберкулеза, принимает неполный комплект антибиотиков или нерегулярно принимает препараты. Человек, больной лекарственно-устойчивым туберкулезом, может оставаться заразным, и при кашле, чихании выделять туберкулезную палочку. Заражаясь от таких пациентов, могут заболеть изначально лекарственно-устойчивым туберкулезом взрослые и дети в любом возрасте.

Для лечения требуется более длительная терапия, и лекарства для его лечения стоят в несколько раз дороже.

Распространенность лекарственно-устойчивого туберкулеза среди новых случаев туберкулеза составила - 15,6%, и 41% - у пациентов, которые проходят повторное лечение.

Фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» - неприбыльная организация, основанная 15 июля 2005 года. Фонд создает фундамент для успешного и устойчивого развития украинского общества, инвестируя в образование будущих поколений, здоровье нации, сохранение и развитие украинской культуры.

Направления деятельности: современное образование и воспитание, здоровье нации, культурное наследие, адресная помощь.