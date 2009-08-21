Чем опасны ароматические свечи?

Ароматические свечи, безусловно, могут добавить немало романтики к романтическому ужину или ванне с пеной, однако вещества, выделяющиеся в воздух во время их горения, способны нанести немалый вред здоровью.

Красители и свечной парафин содержат токсины, провоцирующие развитие рака, астмы и экземы.

Исследователи заявляют, что использование этого атрибута раз от разу вряд ли причинит вред, однако от ежедневного использования свеч в плохо проветриваемых помещениях лучше отказаться.

Американские ученые протестировали большое количество ароматических свечей и исследовали вещества, выделяемые во время горения. Согласно их выводам, при горении парафина выделяются такие вещества как бензол и толуол.

Именно они связаны с раковыми заболеваниями, астмой и кожными заболеваниями.

Вместе с тем, свечи из натурального воска, которые стоят дороже, получили полное одобрение исследователей: при их горении ядовитые для человека вещества не выделялись.

likar.info