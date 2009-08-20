Как кормить ребенка, чтобы он рос умным?

В конце лета и дети и родители вспоминают о школе. Хочется, чтобы этот учебный год прошел успешно. А вы знаете, что один из способов сделать ребенка умнее - правильно его кормить?

Три важных микроэлемента обеспечивают хорошую работу мозга: йод, железо и цинк. Если ребенок не получает этих веществ в достаточном количестве, и память у него будет слабая, и работоспособность низкая, и мыслить он станет плохо.

Рассказывает доктор медицинских наук, профессор Лариса Щеплягина.

Ода йоду

То, что йод влияет на интеллектуальное развитие маленьких детей, ученые знают давно. Способность складывать слова в предложения, мелкие движения рук, с которыми связано развитие речи, внимание, зрительная и слуховая память - все это лучше у тех детей, чьи матери во время беременности принимали препараты йода, а сами дети - получали такое питание, которое давало им необходимые дозы этого микро­элемента.

В тех странах и регионах, где наблюдается природный недостаток йода и не проводится йодопрофилактика, интеллект населения в среднем на 10-15% ниже, чем в других, более благополучных по йоду странах. Такое положение вещей связано с большими экономическими потерями, поэтому общество заинтересовано в том, чтобы интеллект новых поколений был высоким. Это заставило ученых выяснить, что происходит с интеллектуальной работоспособностью старших детей при недостатке йода.

В одной из школ Москвы (а Москва, между прочим, бедный по йоду регион) ученые оценили память, внимание и работоспособность школьников. В одну группу вошли дети с низкими показателями йода в организме и, как следствие, с низкой работоспособностью. В другую - с нормальными показателями йода и более высокой работоспособностью.

Детям из первой группы 6 месяцев давали препараты йода в той норме, которая положена им по физиологическому развитию. Через полгода, на пике школьной нагрузки, эти дети, когда-то страдавшие дефицитом йода, имели выше показатели умственной работоспособности, чем их благополучные по йоду сверстники, лучше учились, меньше уставали. Полугодовое насыщение дало прекрасные результаты: троечники превратились в хорошистов. Учителя, между прочим, не знали, кто из детей получает йод, а кто «пустышку».

Мы живем не на берегу моря, йода в нашей воде и в продуктах питания, которые произрастают на нашей земле, мало. Но...

Выход рядом: можно покупать йодированную соль. Она есть в продаже, хотя ее в пищу добавляют почему-то только 14% россиян. Для тех, кто старается соли есть поменьше, существуют аптечные минеральные комплексы, в состав которых входит йод. Он там в профилактической, а не в лечебной дозе, не бойтесь, ребенок не получит его больше, чем нужно. Препараты, содержащие йод, полезно принимать также детям в критические периоды развития: в начале школьного обучения, в период полового созревания.

Капризное железо

Дети, которым не хватает железа, - бледны, ко всему безразличны, у них меняется вкус и обоняние, они страдают интеллектуальной вялостью, потому что их мозг постоянно ощущает нехватку кислорода, а его доставляют клеткам мозга атомы именно этого металла. При недостатке железа у малышей ухудшается память, внимание, абстрактное мышление, у школьников - падает интерес к учебе, наблюдаются трудности в усвоении математики.

Симптомы дефицита железа ярко проявляются в критические периоды развития ребенка; когда он идет в детский сад, поступает в школу, становится подростком; они возникают у девочек-подростков с приходом менструации, особенно если девочки в это время ограничивают себя в еде, пытаясь похудеть. Развитию анемии способствуют также частые ОРВИ и хронические болезни кишечника (воспаленная слизистая кишечника препятствует усвоению железа).

В России 14% детей имеют признаки железодефицитной анемии, в развитых странах, для сравнения, 7-10%.

Масса самых обычных продуктов, которые мы едим каждый день, содержат железо: мясо, печень, гречка, пшено, бобовые, хлеб... Так почему же возникает его дефицит? Дело в том, что железо плохо усваивается. Этому капризному микроэлементу для усвоения необходимы особые условия. Лучше всего усваивается такая его форма, как гемовое железо, оно находится только в продуктах животного происхождения. Значит, чтобы пополнить организм железом, надо есть печень и мясо. Но жир мешает усвоению железа, поэтому мясо должно быть постным.

Мешают усвоению железа и кальций с фосфором, если они поступают в организм в избытке. Нежелательно мясо и молоко-сыр, богатые этими микроэлементами, давать ребенку в один прием. Связывает железо и танин, поэтому не надо мясной обед запивать чаем или кофе.

А вот железо, которое содержится в овощах, фруктах, крупах и орехах, лучше усваивается в компании с витамином С. Поэтому гречневую или пшенную кашу неплохо запить стаканом сока или отвара шиповника, а также есть их с ягодами и сухофруктами.

Выход рядом: кормите ребенка полноценными домашними обедами, следите за тем, чтобы желудочно-кишеч­ный тракт работал у него хорошо.

Коварный цинк

От недостатка цинка возникает аллергия, замедляются процессы полового созревания и наступает бесплодие, но недавние научные исследования расширили этот печальный список. Цинк, так же как железо, защищает клетки мозга от вредных воздействий. Он влияет на все виды обмена, входит в состав тканей мозга, контролирует синтез тех белков, которые отвечают за память и обучаемость...

Коварность этого микроэлемента в том, что его дефицит внешне долго никак не проявляется. 48% населения мира, в том числе в развитых странах, имеет ту или иную нехватку цинка.

Хороший уровень цинка очень важен в подростковом возрасте. Большие учебные нагрузки, стрессы снижают его усвоение.

Если ваш ребенок стал плохо видеть в темноте, щурится, хотя нет явных нарушений зрения, проверьте, как у него обстоят дела с цинком. Только нет смысла замерять его в ногтях и волосах. Грамотный подход - смотреть цинк в крови. Обнаружился недостаток?

Выход рядом: цинка много в сельди, макрели, печени, мясе, яйцах, грибах, зерновых, кедровых орешках, семечках тыквы и кунжута... Он лучше усваивается из мясных продуктов, чем из растительной пищи, фитиновая кислота растений связывает его и мешает всасываться в тонком кишечнике.

Цинк расходуется в большом количестве при болезнях, стрессе, под воздействием ядовитых веществ и тяжелых металлов. При больших учебных нагрузках, после отравлений и заболеваний можно попить аптечные препараты, содержащие цинк.

Интересно

Опыт Швейцарии. Когда-то очень неблагополучным регионом по йоду была Швейцария. Еще Наполеон, проходя через нее со своей армией, обратил внимание, как много было в этой стране низкорослых и умственно отсталых людей.

Сейчас швейцарцы и не знают, что их земли бедны йодом. Уже многие десятилетия соль для кондитерских изделий, мясных продуктов, кормов скота... йодируется по специальным стандартам. Необходимые дозы йода получают все, поэтому нет необходимости добавлять этот микроэлемент в витаминно-минеральные комплексы. Швейцарские витамины, выпущенные для внутреннего пользования, не содержат йода.

Кстати

Ни ума, ни потомства. Цинкодефицит ученые начали изучать после того, как в 1961 году обнаружили его у молодых мужчин в Иране. Эти молодые люди отличались большой головой, низким ростом и пониженной сексуальностью.

aif.ru