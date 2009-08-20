Чем смогли остановить рак предстательной железы

Химические вещества, выделенные из каннабиса, смогли остановить рост клеток рака простаты в лабораторных условиях.

Инес Диас-Лавиада и ее коллеги из Университета Алькалы (Испания) провели эксперименты на человеческих и мышиных клетках и добились значительного успеха.

Их выводы, опубликованные в издании British Journal of Cancer, подчеркивают растущий интерес в медицинских кругах к активным химическим веществам, называемым каннабиноидами, которые содержатся в марихуане.

Эксперты, однако, отметили, что эти исследования по-прежнему носят «разведывательный» характер. Понадобится еще много лет тестирования, прежде чем полученные результаты можно будет применить в лечении раковых заболеваний у людей.

И уж тем более это не означает, что курение марихуаны может избавить мужчин от рака предстательной железы.

Как полагают, каннабиноиды оказались эффективными против рака предстательной железы, поскольку блокировали рецепторы на поверхности опухолевых клеток, предотвращая их деление. В экспериментах были использованы каннабиноиды methanandamide и JWH-015.

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