Как избавиться от камней в почках?

Диета, включающая фрукты, овощи, обезжиренные молочные продукты, цельные зерна помогает снизить риск образование камней в почках. Но при этом ученые советуют отказаться от соли, газировок и мяса.

Образование камней зачастую связано с артериальной гипертензией, диабетом, ожирением - основными факторами, ухудшающими работу сердца.

Ученые собрали данные из трех клинических исследований: обследование работников здравоохранения (45821 мужчина на протяжении 18 лет), исследование здоровья медсестер - 1 фаза (94108 пожилых женщин на протяжении 18 лет), исследование здоровья медсестер - 2 фаза (101837 молодых женщин на протяжении14 лет).

Опрос был основан на восьми чертах питания: потребление фруктов, овощей, орехов и бобов, обезжиренных молочных продуктов, целых зерен и ограничении соли, сладких напитков и красного мяса. Участники, которые набрали много баллов, употребляли много кальция, калия, магния, витамина С.

На протяжении трех исследований было выявлено 5645 случаев мочекаменной болезни. Здоровое питание на 40-45 % снижало риск их появления, вне зависимости от веса, роста и индекса массы тела.

newsland.ru