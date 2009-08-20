Вакцинацию против кори и краснухи невозможно возобновить

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ считает невозможным возобновление вакцинации против кори и краснухи в связи с политической ситуацией в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.КНЯЗЕВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

“Возобновлять вакцинацию после такого скандала, который породил сомнения в качестве вакцины и во всем процессе против кори и краснухи, невозможно. Мы уже попали в полосу политики, поэтому, пока не завершатся эти выборы, о такой массовой вакцинации говорить невозможно”, - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

В то же время министр не смог ответить на вопрос об угрозе возникновения эпидемии кори и краснухи в 2012 году из-за прекращения вакцинации после смерти старшеклассника из Краматорска Антона Тищенко в мае 2008 года вследствие прививки.

“Сейчас мы поставим Академии наук и соответствующим службам задачу спрогнозировать возможные эпидемиологические последствия отказа от вакцинации”, - сообщил министр.

В.КНЯЗЕВИЧ добавил, что из-за прекращения вакцинации Украина не справилась со своими обязательствами перед Всемирной организацией здравоохранения до 2010 года преодолеть на своей территории заболеваемость корью и краснухой.

По его словам, Украина обращалась к ВОЗ с просьбой вернуть неиспользованные вакцины. “Но, к величайшему сожалению, ни одна страна не отреагировала из-за дискредитации самого процесса внутри Украины. Вакцина качественная и хорошо сохраняется, но мы вынуждены будем принимать решение об утилизации осенью, поскольку сроки ее пригодности проходят. Но уже за свои средства”, - объяснил В.КНЯЗЕВИЧ.

Министр отметил, что утилизация вакцины против кори и краснухи будет происходить в соответствии с существующими правилами. “Мы обезвредим ее правильно, в соответствии с регламентацией производителя. Это будет сделано безопасно для всех. Это я гарантирую. Но мне будет очень стыдно, как министру смотреть не этот процесс. Это, возможно, сотни жизней, которые можно было бы спасти”, - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 9 июля ответственный секретарь Ассоциации психиатров Украины, правозащитник, в прошлом – политзаключенный Семен ГЛУЗМАН выразил опасение из-за возможных проблем с утилизацией неиспользованных вакцин.

По его словам, на данный момент из-за приостановки вакцинации остались неиспользованными «миллионы доз вакцины». «Сейчас заканчиваются сроки пригодности (вакцин), после чего их, как и любой медикамент, нельзя использовать. Возвращать надо было раньше - не возвратили. Что с этим делать? Насколько мне известно, в Украине нет современных способов утилизации подобных препаратов в таких количествах. Понятно, что если кто-то додумается их «спустить в унитаз», то это будет катастрофа – ведь это живая вакцина! У нас существует проблема утилизации и других биологических отходов», - объяснил С.ГЛУЗМАН.

В свою очередь, отстраненный судом от процесса адвокат бывшего главного санитарного врача Украины Николая ПРОДАНЧУКА Николай ШУПЕНЯ добавил, что, по оценкам специалистов, пик заболеваемости корью и краснухой приходится именно на период перед 2012 годом, когда в Украине должен состояться финал Чемпионата Европы по футболу.