Житомир: открыто отделение рентген-хирургии и радиологии

В Житомирской областной клинической больнице открыто новое ультрасовременное отделение рентген-хирургии и радиологии для больных с поражением сердечно-сосудистой системы.

Как передает корреспондент УНИАН, на открытии отделения председатель облгосадминистрации Юрий ЗАБЕЛА сообщил, что оно оснащено уникальным ангиографическим комплексом, что позволяет без скальпеля оперировать больных.

«Стоимость этого комплекса - 8,5 млн. грн., еще 1 млн. грн. потрачено на ремонт специального помещения и дополнительное оборудование», - сказал Ю.ЗАБЕЛА.

По его словам, в целом на открытие отделения из областного бюджета было выделено около 9,5 млн. грн. Здесь имеют возможность обследоваться и оперироваться ежедневно 15 пациентов.

«На протяжении года в отделении смогут пролечиться около 2 тысяч больных ишемической болезнью сердца, в прединфарктном состоянии и других», - уточнил председатель Житомирской ОГА.

Для работы с ангиографическим комплексом в областной больнице имеются квалифицированные специалисты, которые обучались в ведущих клинических центрах Киева – Институте кардиохирургии имени Н.Амосова, Институте хирургии и трансплантологии имени А.Шалимова, Институте кардиологии имени Н.Стажеско, а также в Киевском городском центре сердца.