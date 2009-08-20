Как гламурные журналы вредят детям

Молодые мамы часто получают информацию о том, как обращаться со своим младенцем, из глянцевых женских журналов. И это может быть небезопасно, считают американские детские врачи.

Умилительные цветные фото - карапуз, мирно спящий в красивой колыбельке, - мало кого оставят равнодушным. Гламурные журналы вовсю эксплуатируют материнские чувства, щедро раздавая советы по уходу и воспитанию. Знаю многих молодых мамочек, которые закупали "приданое" для будущего первенца, ориентируясь именно на эти красоты. Но эти журналы нередко навязывают нездоровые примеры обращения с ребенком, считают авторы сттьи, которая выйдет в сентябрьском номере авторитетного журнала Pediatrics.

Врачи Национального центра педиатрии (Вашингтон) проанализировали 24 самых популярных глянца с массовыми тиражами и убедились: на каждом третьем снимке спящих младенцев те лежат в опасных для жизни позах.

Детский сон давно стал предметом внимания ученых. Причина - синдром внезапной детской смерти (SIDS). Так называют смерть здоровых малышей от 1 до 4 месяцев от роду, которая наступает во сне без всяких видимых причин. Чаще всего эта беда случается, когда дети спят в одной постели со взрослыми или на животе. Надо сказать, прежде педиатры советовали укладывать новорожденных спать в этом положении, так у них якобы меньше проблем "с животиком".

Загадка синдрома до сих пор не разгадана, среди гипотез наиболее популярна такая: ребенок, спящий на животе, дышит воздухом с высоким уровнем углекислого газа, который он сам же и выдыхает. И в результате наступает асфиксия, то есть он просто задыхается. Версия слабенькая, но другой пока нет. Тем не менее, когда американские и европейские врачи подняли тревогу по поводу синдрома и стали усиленно рекомендовать мамашам укладывать детишек только на спину, статистика SIDS резко пошла на убыль.

На 70% фото в глянцевых журналах американские педиатры разглядели также, что вокруг спящих детей часто лежат мягкие игрушки, одеяла, полотенца и другие предметы, которые также опасны - ребенок может случайно попасть в них лицом и задохнуться.

- Советы, которые дают педиатры, и примеры, которые мамы могут увидеть в журналах, явно расходятся, - считает руководитель исследования Рэйчел Мун.- Нужно слушать врачей, а не издателей.

Татьяна Батенёва

izvestia.ru