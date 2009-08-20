Чем полезен шоколад?

Свыше 85% полезных флаванолов какао сохраняются в приготовленных продуктах типа шоколадной глазури, напитка какао, горячего шоколада и в шоколадном печенье. Даже в шоколадных тортах поддерживается антиоксидантная активность флаванолов, утверждают учёные Центра здоровья и питания Хёрши /США/.

Ранее было замечено, что от 50 до 95% защитных флаванолов теряются при изготовлении шоколадной выпечки. Впоследствии оказалось, что применение пищевой соды при изготовлении теста для тортов и кексов приводит к повышению уровня pH и затем утрате антиоксидантов. Поэтому исследователи рекомендуют использовать для таких кондитерских изделий частичную замену пищевой соде, чтобы поддержать нормальный pH-уровень и достаточное количество полезных составов какао.

При этом специалисты считают, что ингредиенты какао, содержащиеся в различных шоколадных продуктах и выпечке с добавлением какао-порошка, не утрачивают своих важных свойств для защиты организма от воспаления в процессе приготовления. Поэтому, утверждают химики, вовсе необязательно для получения естественных флаванолов есть только натуральный горький шоколад – вся продукция с какао по их мнению обеспечивает организм диетическими флаванолами.

Как известно, флаванолы уменьшают хрупкость кровеносных капилляров, усиливают действие аскорбиновой кислоты, оказывают седативное действие. Используются как противовоспалительное, противоязвенное средство. Обладают кровоостанавливающими свойствами, служат хорошими желчегонными средствами. В последние годы появились сообщения о противоопухолевом действии флавонолов.

ami-tass.ru