Пограничный катер спас 4 жителей Ялты

Вчера вечером экипаж катера Морской охраны Симферопольского пограничного отряда примерно в 700 м от берега поднял на борт и доставил на берег 4 жителей Ялты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, мужчины в возрасте от 23 до 30 лет плыли на надувном матрасе. То, что их ветром относит в море, обнаружил пограничный наряд поста наблюдения «Сарыч», по информации которого и вышел на помощь катер.