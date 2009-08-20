В Донецкой области умер еще один младенец

В Донецкой области прокуратура поручила провести проверку смерти еще одного младенца, в Красноармейском районе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, 17 августа в Донецкой детской горбольнице №1 умер ребенок (3,5 месяца), доставленный в лечебное учреждение из Красноармейского района.

По словам руководителя пресс-службы областной прокуратуры Павла ЗОРИ, в соответствии со статьей 112 Уголовно-процессуального кодекса Украин,ы данная проверка относится к компетенции органов внутренних дел.

Он подчеркнул, что у прокуратуры пока нет оснований говорить о том, что смерть младенца произошла вследствие вакцинации или же из-за недобросовестного выполнения медицинскими или фармацевтическими работниками своих профессиональных обязанностей, хотя прокуратуре известно, что этот ребенок также вакцинировался «Пентаксимом».

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области по факту смерти 17 августа 4-месячного младенца, жителя села Бахмутское (г. Соледар, Артемовский район), было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее за собой смерть несовершеннолетнего).

Младенец умер в Донецкой горбольнице №1. 14 августа он получил вторую прививку вакциной «Пентаксим» (с.D2213), произведенной во Франции («Санофи Пастер»). Первую прививку ребенок также получил вакциной «Пентаксим» этой же серии месяц назад – 10 июля, и реакции на введение вакцины не было.

Медицинское расследование показало, что причиной смерти ребенка из села Бахмутское стали отек легких, двустороннее очаговое воспаление легких неустановленной этиологии. По предварительным выводам комиссии, болезнь и смерть ребенка связаны с вакцинацией лишь по времени.

Окончательные выводы будут сделаны после завершения патологоанатомических, бактериологических и вирусологических исследований.

Как сообщил и.о. главного санитарного врача Донецкой области М.КУШНАРЕВ, в Донецкой области по состоянию на 18 августа прививку вакциной «Пентаксим» (с.D2213) в области получили 12 тысяч 842 ребенка, обычные местные и общие реакции выявлены у 1,4% из них, что отвечает требованиям безопасности иммунобиологических препаратов.