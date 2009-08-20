Харьков: во время очистки погреба погибли 2 человека

Вчера в 12.00 в Харькове во дворе пятиэтажного жилого дома во время очистки погреба из-за отравления продуктами гниения овощей погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, их тела бойцами военизированного горноспасательного (аварийно-спасательного) подразделения МЧС были подняты на поверхность. На месте работала оперативная группа Главного облуправления МЧС.