Нетрадиционная медицина мешает лечению бесплодия?

Датские ученые обнаружили, что использование методик альтернативной медицины существенно снижает вероятность успеха при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО, "зачатие в пробирке"), сообщает PhysOrg. Механизмы такой взаимосвязи остаются невыясненными.

Алекс Поляков (Alex Polyakov) и Беверли Волленховен (Beverley Vollenhoven) из ресурса Faculty of 1000 Medicine проанализировали данные 700 пар, воспользовавшихся ЭКО на протяжении 12 месяцев. Оказалось, что у женщин, обращавшихся к методикам альтернативной медицины, таким как рефлексология, акупунктура, лечение травами и ароматерапия, вероятность успеха при ЭКО на 30 процентов ниже, чем у женщин, к подобному лечению не прибегавших.

Природа подобной взаимосвязи пока неясна. Возможно, она обусловлена непосредственным эффектом альтернативной терапии. Однако не исключено, что нетрадиционными методами лечения больше склонны пользоваться женщины с более серьезными нарушениями детородной функции, у которых вероятность успеха ЭКО ниже изначально.

В любом случае, до тех пор, пока механизмы влияния альтернативной медицины на результаты ЭКО не установлены, исследователи посоветовали репродуктологам включить в консультирование бесплодных пар по вопросам ЭКО рекомендацию воздерживаться от подобных терапевтических методик.

medportal.ru