Свежевыжатый сок спасает от ожирения

Ученые из университета Минессоты выяснили, что любой свежевыжатый фруктовый сок предотвращает развитие ожирения и значительно снижает риск заболевания сахарным диабетом, сообщает издание MIGnews.com.

В многолетнем исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале Experimental Biology, приняли участие более 14 тысяч американцев (мужчин и женщин) в возрасте от 19 лет. В результате анализа полученных данных ученые смогли с высоким уровнем достоверности определить, что ежедневное употребление стакана (250 миллилитров) свежевыжатого фруктового сока на 38 процентов уменьшает риск возникновения ожирения и на 52% - сахарного диабета.

Помимо этого, авторы статьи акцентировали внимание читателей научного труда на том, что потребители фруктового сока не испытывают недостатка витаминов, реже болеют простудными заболеваниями и демонстрируют большую физическую активность, чем те, кто не включает свежевыжатый сок в свой ежедневный рацион.

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