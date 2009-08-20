Погибший в Донецкой области младенец прививался "Пентаксимом"

Погибший 17 августа в Донецкой области 4-месячный младенец, смерть которого наступила вскоре после прививки 14 августа вакциной «Пентаксим», месяц назад уже прививался такой же вакциной, и реакции на ее введение не было.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. главного государственного санитарного врача Донецкой области Михаил КУШНАРЕВ.

Он еще раз напомнил, что в Донецкой области 17 августа умер 4-месячный ребенок из села Бахмутское (г. Соледар) Артемовского района. Накануне, 14 августа, ребенок получил вторую прививку вакциной «Пентаксим» (с.D2213) производства Франция, «Санофі Пастер». Первую прививку данный ребенок из села Бахмутское также получил вакциной «Пентаксим» этой же серии месяц назад 10 июля, и реакции на введение вакцины не было.

М.КУШНАРЕВ отметил, что вакцина «Пентаксим» предназначена для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и гемофильной инфекции. Введена для использования в Украине и области в 2008 году согласно приказу Министерства здравоохранения Украины от 21.08.2008 г. №483. В лечебно-профилактических учреждениях области, согласно действующим приказам МОЗ Украины, осуществляется постоянный мониторинг за возможными послевакцинальным реакциями и осложнениям на введение вакцин. За период применения вакцины «Пентаксим» привито около 40 тыс. детей, при этом необычных реакций и осложнений на введение вакцины не выявлено.

М.КУШНАРЕВ подчеркнул, что нарушений при транспортировке и хранении вакцины, которая применялась для иммунизации ребенка из села Бахмутское, а также правил безопасной иммунизации и техники введения препарата не установлено.

Врач отметил, что комиссионное расследование случая проведено 17-18 августа при участии ведущих специалистов Главного управления здравоохранения облгосадминистрации, Донецкого медицинского университета, областной санэпидемстанции.

Причиной смерти ребенка стали отек легких, двустороннее очаговое воспаление легких неустановленной этиологии. По предварительным выводам комиссии, болезнь и смерть ребенка связаны с вакцинацией лишь по времени.

Окончательные выводы будут сделаны после завершения патологоанатомических, бактериологических и вирусологических исследований.

М.КУШНАРЕВ также сообщил, что в Донецкой области по состоянию на 18 августа прививку вакциной «Пентаксим» (с.D2213) в области получили 12842 ребенка, обычные местные и общие реакции выявлены у 1,4% из них, что отвечает требованиям безопасности иммунобиологических препаратов.

Но прокуратурой области представлено предписание от 19 августа относительно прекращения применения вакцины «Пентаксим» с.D2213 до окончательного установления причин смерти и окончания проверки качества и безопасности этой вакцины, заключил М.КУШНАРЕВ.