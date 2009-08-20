Минздрав проводит профилактику гриппа и ОРВИ

В Министерстве здравоохранения Украины заверяют, что существующая система надзора за заболеваемостью гриппом и ОРВИ позволяет своевременно проводить профилактические мероприятия.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Как отметили в Минздраве, проведение эпидемиологического и этиологического мониторинга заболеваемости является первоочередной задачей для раннего выявления циркулирующих вирусов гриппа.

При этом для своевременного проведения противогриппозных мероприятий заведениями Госсанэпидслужбы Украины проводится ежедневный и еженедельный учет и анализ заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями среди разных возрастных и социальных групп.

Также специалистами проводится обобщение и анализ оперативной информации о заболеваемости гриппом и ОРВИ, определение характера ситуации и прогнозирование динамики эпидемического процесса, а также установление этиологических факторов при повышении уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом.

Кроме того, как отметили в министерстве, исследование с целью расшифровки этиологии гриппа и ОРВИ проводится на протяжении всего года.

Вместе с тем, в Минздраве заверили, что "в Украине сегодня проводится дооснащение современным лабораторным оборудованием и своевременное обеспечение вирусологических лабораторий диагностическими препаратами, клеточными культурами и другими реагентами, которые необходимы для эффективной изоляции и определения типов вирусов".

Лаборатория вирусологии и СПИД имеет возможность определить наличие пандемического вируса гриппа типа А/H1N1 методом ПЛР, а вирусологические лаборатории санэпидслужбы - экспресс-методом диагностировать не только возбудителей сезонных респираторных заболеваний, но и наличие пандемического вируса гриппа А/H1N1.