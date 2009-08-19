Донеччина: СЭС не разрешает функционирование 5 из 25 пляжей

В Донецкой области санитарно-эпидемиологическая станция не разрешает функционирование пяти из 25 общественных пляжей из-за антисанитарных условий.

Как сообщили УНИАН в облСЭС, за минувшую неделю два пляжа получили разрешение возобновить работу после устранения нарушений.

Всего под контролем санитарно-эпидемиологической службы Донецкой области находятся 25 общественных пляжей, из которых 16 - на побережье Азовского моря и 9 - на водоемах и реках.

На сегодняшний день соответствуют действующим нормативам, имеют паспорта и функционируют 13 морских пляжей: 3 - в Мариуполе, 4 - в Першотравневом районе и 6 – в Новоазовском районе. Остальные 3 морских пляжа не соответствуют нормативам по причине отсутствия благоустройства (нет теневых навесов, туалетов, душевых и др.)

В облСЭС также отметили, что на водоемах и реках области в настоящее время функционируют 7 из 9 общественных пляжей: по одному – в Волновахском районе и Авдеевке; 3 – в Краснолиманском районе и 2 – в Дебальцево.

В облСЭС подчеркнули, что контроль за состоянием мест массового отдыха будет проводиться до окончания оздоровительного сезона.