В России 180 заболевших гриппом А/H1N1

В России подтверждено 180 случаев заражения гриппом А/H1N1.

Об этом сообщил главный государственный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО, передает Би-Би-Си.

Между тем, по словам Г.ОНИЩЕНКО, для такого заболевания как грипп эта цифра "чрезвычайно мала".

Вместе с тем, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет ЧЕН заявила, что вакцина против вируса гриппа А/H1N1 будет готова к октябрю.

По ее словам, работа над созданием вакцины заняла около полугода, и в настоящее время ведутся переговоры с возможными производителями медицинского препарата.

ВОЗ на 6 августа подтвердила гибель 1,462 тысяч человек от вируса гриппа А/H1N1 по всему миру, 177 тыс. 457 людей заболели этим вирусом.