В России 180 заболевших гриппом А/H1N1
17:22, 19 августа 2009Страна
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В мире - 177 тыс. 457 человек
В России подтверждено 180 случаев заражения гриппом А/H1N1.
Об этом сообщил главный государственный врач РФ Геннадий ОНИЩЕНКО, передает Би-Би-Си.
Между тем, по словам Г.ОНИЩЕНКО, для такого заболевания как грипп эта цифра "чрезвычайно мала".
Вместе с тем, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет ЧЕН заявила, что вакцина против вируса гриппа А/H1N1 будет готова к октябрю.
По ее словам, работа над созданием вакцины заняла около полугода, и в настоящее время ведутся переговоры с возможными производителями медицинского препарата.
ВОЗ на 6 августа подтвердила гибель 1,462 тысяч человек от вируса гриппа А/H1N1 по всему миру, 177 тыс. 457 людей заболели этим вирусом.
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