В Донецке на следующий день после прививки от дифтерии и столбняка скончался 4-месячный младенец

В больнице имени Вишневского в Донецке после сделанной прививки от дифтерии и столбняка скончался четырехмесячный ребенок.

Эту информацию интернет-изданию "Остров" подтвердил начальник управления здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр АНИЩЕНКО.

"Я могу сказать только одно, что проводится служебное расследование, по результатам которого мы проинформируем всех, в первую очередь, Министерство здравоохранения, прокуратуру и, естественно, прессу", - сказал он.

А.АНИЩЕНКО отказался подтвердить или опровергнуть слухи о том, что смерть ребенка наступила после сделанной ему прививки.

Врачи не усматривают причинно-следственной связи между смертью младенца в Донецке и его вакцинацией.

Об этом сообщила по телефону корреспонденту УНИАН заместитель главного государственного санитарного врача Донецкой области по эпидемиологическим вопросам Тамара БЕЛОМЕРЯ.

По ее словам, смерть 4-месячного мальчика «мы с прививкой не связываем, потому что более 12 тыс. детей привито этой же вакциной, этой же серии, и, Слава Богу, все нормально».

«Это вакцина «Пентаксим» (пять компонентов), производитель вакцины – Франция, вакцина зарегистрирована, хранение соответствует требованию. Здесь нельзя сказать, что вакцина сомнительного качества или что-либо еще. Вакцина проверена», - подчеркнула Т.БЕЛОМЕРЯ.

В то же время она не отрицает, что между вакцинацией и болезнью малыша, которая привела к его смерти, «существует временная связь». Прививка была сделана ребенку 14 августа, а 15 августа вечером его забрала «скорая помощь». «По данным предварительным патологоанатомического исследования, у ребенка была обнаружена двусторонняя пневмония», - сказала врач. При этом она добавила, что между вакцинацией и смертью «мы не видим причинно-следственной связи, потому что это, скорее всего, особенности организма». Т.БЕЛОМЕРА пояснила, что у мальчика «была пневмония и, по-простому говоря, была увеличена вилочковая железа, то есть, конечно, были проблемы с иммунитетом, и любой фактор мог спровоцировать, в том числе и пневмония могла спровоцировать такое течение событий».

Она рассказала, что «скорая помощь» доставила малыша, жителя небольшого города Соледар, сначала в больницу города Артемовска, а затем он был переведен в Донецк, в городскую детскую больницу №1. Умер мальчик 17 августа в донецкой больнице в 4 часа утра.

Т.БЕЛОМЕРЯ сообщила, что сейчас «продолжаются лабораторные вирусологические, бактериологические исследования, а также гистологические исследования, те, которые были взяты патологоанатомами».

Он заключила, что необходимое донесение направлено в Министерство здравоохранения и в Центр имунно-биологических препаратов, «но выводы только предварительные».

Сегодня некоторые СМИ сообщили, что утром 17 августа в больнице имени Вишневского в Донецке после сделанной прививки от дифтерии и столбняка скончался четырехмесячный ребенок.

Министерство здравоохранения Украины призывает представителей СМИ “удержаться от громких заглавий и сообщений и не раздувать антивакцинальные настроения” до выяснения обстоятельств трагического инцидента, связанного с гибелью младенца в Донецкой области.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы МОЗ, переданном УНИАН.

«Не дождавшись результатов расследования причин смерти, которая наступила 17 августа 2009 г., распространение информации о связи этой трагедии с прививкой является некорректным», – заявляют в Минздраве.

Также министерство разъясняет, что в соответствии с действующим в Украине Календарем профилактических прививок (приказ министерства от 03.02.2006р №48) детям 1-го года жизнь предусмотрено по возрасту проведение прививок против таких инфекций: дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита и инфекций вызванных Haemophilus influenzae типа b. Для их выполнения необходимо одновременное проведение (в возрасте 3,4 и 5 месяцев жизни) 3-х инъекций. При таких условиях увеличивается риск технических ошибок, повышается вероятность возникновения болевого шока у ребенка, растет психоэмоциональная нагрузка для родителей и детей и повышается риск развития послевакцинальных реакций.

Мировая практика иммунопрофилактики значительно расширила использование комбинированных вакцин. Их количество быстро увеличивается – за последние годы начали использовать около 10 новых комбинированных вакцин. Комбинированные вакцины позволяют одновременно прививать детей с целью профилактики нескольких инфекций.

На данное время в Украине существует лишь одна зарегистрированная вакцина – Пентаксим, которая в своем составе содержит компоненты от вышеназванных инфекций. Преимуществами этой вакцины является значительно меньшая реактогенность по сравнению с вакцинами с цельноклеточным коклюшевым компонентом. Эта вакцина зарегистрирована в 23 странах мира и 17 странах Европы.

На данное время в Украине вакциной Пентаксим, производства Санофи Пастер (Франция) привиты около 400 тыс. детей. По данным послемаркетингового мониторинга побочного действия вакцины, частота местных и общих послевакцинальных реакций не превышала показатели качества, утвержденные нормативной базой Украины. За период использования упомянутой вакцины не зарегистрировано ни одно послевакцинального осложнения.

Сегодня некоторые СМИ сообщили, что утром 17 августа в больнице имени Вишневского в Донецке после сделанной прививки от дифтерии и столбняка умер четырехмесячный ребенок.

Заместитель главного государственного санитарного врача Донецкой области по эпидемиологическим вопросам Тамара БЕЛОМЕРЯ сегодня сообщила УНИАН, что врачи пока не усматривают причинно-следственной связи между смертью младенца и его вакцинацией.

В то же время, как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, по факту смерти младенца после вакцинации возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины («Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшее за собой смерть несовершеннолетнего»).

Наказание предусматривает ограничение воли на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В пресс-службе уточнили, что проведение досудебного следствия поручено Артемовскому райотделу милиции.