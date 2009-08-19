Легкий способ похудеть

Исследователи университета Нидерландов в ходе тестов обнаружили необычный способ вызвать интерес к правильному питанию. Оказалось, что для этого достаточно показать женщине фотографию... соблазнительного торта!

Психологи опросили 54 женщины и выяснили их привычки в питании. Затем испытуемых разделили на группы и одним показали фотографию шоколадного торта, а другим - картинку с цветами.

После показа женщинам предложили на выбор кусочек шоколадного торта или овсяное печенье. Дамы, которые перед этим смотрели на торт, предпочли овсяное печенье. Группа женщин, которой показывали цветок, отдала предпочтение сладкому торту.

Ученые считают, что необязательно соблазн может вызвать желание перекусить чем-нибудь бесполезным, но очень вкусным. Как раз наоборот, вид вредной пищи побуждает человека питаться правильно. Специалисты предлагают поместить фотографии фастфуда на дверцу холодильника тем, кто хочет придерживаться правильного питания.

health.passion.ru