Смерть после вакцинации в Донецке: возбуждено уголовное дело

В Донецкой области возбуждено уголовное дело по факту смерти младенца после вакцинации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, уголовное дело возбуждено по ч.2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины («Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником, повлекшего за собой смерть несовершеннолетнего»).

Наказание предусматривает ограничение воли на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В пресс-службе уточнили, что проведение досудебного следствия поручено Артемовскому райотделу милиции.

Сейчас уже произведена выемка документов во всех медицинских учреждениях, в которых находился ребенок, назначены необходимые экспертизы, проведена выемка вакцины, отметили в пресс-службе. Также в ведомстве заверили, что данное следствие будет находиться на контроле областной прокуратуры.

Сегодня некоторые СМИ сообщили, что утром 17 августа в больнице имени Вишневского в Донецке после сделанной прививки от дифтерии и столбняка скончался четырехмесячный ребенок.

Заместитель главного государственного санитарного врача Донецкой области по эпидемиологическим вопросам Тамара БЕЛОМЕРЯ сегодня сообщила УНИАН, что врачи пока не усматривают причинно-следственной связи между смертью младенца и его вакцинацией.