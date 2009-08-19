Великобритания: 2 летальных исхода из-за лекарства от гриппа А/H1N1

Британские врачи обеспокоены сообщениями о новых случаях побочных эффектов и двух летальных исходах в результате употребления препарата от свиного гриппа Тамифлю.

Правительственные службы здравоохранения страны предполагают, что лекарство может вызвать инсульт, взаимодействуя с препаратом варфарином (лечение тромбоэмболии сосудов, профилактика аритмии и др.), который принимают более 600 тысяч британцев, не учитывая потребителей по всему миру. Однако отмечают, что такая реакция может быть вызвана (хоть и маловероятно) самим гриппом А/H1N1.

Медики и британские Органы по контролю продукции здравоохранения уже получили сообщения таких случаев и призвали специалистов по всему миру внимательно проанализировать ситуацию. Кроме того, вчера вечером эксперты заявили, что опасность новых смертей значительно возросла в связи с тем, что людей не предупреждают о возможном риске взаимодействия Тамифлю с варфарином и другими подобными лекарствами.

Органы здравоохранения Британии получили 418 сообщений о побочных эффектах из-за Тамифлю, в том числе, о двух смертях. Из всех случаев - 12 достоверно были спровоцированы комбинацией с варфарином. По словам британских врачей, этот препарат не совместим с рядом лекарств и даже некоторыми продуктами питания, к примеру, клюквенным соком. Согласно статистике, 20% инсультов (в результате кровоизлияния в мозг) в стране вызваны неправильным употреблением препарата.

В ходе клинических испытаний Тамифлю не проверяли на взаимодействие с подобными лекарствами. Вместе с тем, как замечают специалисты, информация о побочных эффектах часто появляется лишь после того, как препарат выходит на несколько тысяч потребителей.

Кроме того, на этой недели оксфордские ученые запретили родителям давать препарат детям – уровень риска от лечения ним превысил пользу. Отметим, среди побочных эффектов от Тамифлю – тошнота, ночные кошмары.

Тем не менее, британское правительство игнорирует предупреждения медиков, и продолжают раздавать лекарство населению: за первые две недели после появления препарата в стране было продано 500,000 упаковок.

В свою очередь, Roche – компания производитель Тамифлю – заявила, что принимает во внимание все сообщения, касательно их продукта, и призывает информировать о любых неблагоприятных эффектах лекарства.

Напомним, ранее ВОЗ передала Украине 61 тысячу доз Тамифлю. В настоящее время препарат уже можно купить в некоторых аптеках. Тем временем, украинский Центр гриппа прогнозирует эпидемию свиного гриппа уже в конце августа - начале сентября.

korrespondent.net