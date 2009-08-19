Чем полезна кремниевая вода?

Увлечение кремнием и водой, настоенной на его основе началось совсем недавно. Силиконовый минерал кремний - черный, темно-серый или светлый - довольно часто встречается в природе, и человек хорошо знаком с ним.

Кремень - камень, положивший начало человеческой цивилизации. На всём протяжении каменного века кремень служил материалом для изготовления орудий труда и охоты, с его помощью добывали огонь. О целебных свойствах кремня упоминается в трактатах древних философов. Его использовали для срезания бородавок, для отделки стен в помещениях, где хранилось мясо, для присыпки ран в виде порошка, что предотвращало гангрену, кремниевые жернова на мельницах позволяли получать муку с отменными хлебопекарными и вкусовыми качествами. Издавна кремнием выкладывали дно и внутреннюю поверхность колодцев, так как было замечено, что люди, употреблявшие воду из таких колодцев, меньше болеют, и такая вода необыкновенно прозрачная, вкусная, целебная. При взаимодействии с водой кремень изменяет её свойства. При взаимодействии с водой кремень изменяет её свойства.

Активированная кремнем вода действует губительно на микроорганизмы, подавляет бактерии, вызывающие гниение и брожение, в ней происходит активное осаждение соединений тяжёлых металлов, вода становится чистой на вид и приятной на вкус, она долгое время не портится и приобретает многие другие целебные качества.Что же это такое – кремниевая вода? Кремниевая вода - это настойка на тёмно-коричневом кремне, которую применяют внутрь и наружно.

Согласно мнениям учёных кремний действительно мощный активатор воды и обладает значительными бактерицидными свойствами. Вода не портится, долго сохраняется, очищается. Но использовать ее как лекарство нужно с большой осторожностью. Врачи заметили, что тем, кто имеет предрасположенность к онкологическим заболеваниям, лучше совсем от нее отказаться.Кремниевая вода обладает уникальными свойствами и может быть использована в качестве лечебного средства.

Кремниевой водой можно лечить пролежни, ожоги, раны, опрелости, прыщи, фурункулы, насморк, ангину (как полоскание). Очень полезна такая вода в косметике: очищает кожу, избавляет от перхоти, способствует росту волос. Однако пока нет никаких достоверных научных данных , потверждающих её лечебное действие на организм, эта вода имеет противопоказания, и обращаться с ней нужно очень осторожно.

Кремниевая вода готовится очень просто. Нужно опустить кремний в стеклянную или эмалированную емкость с сырой или кипяченой водой. Количество кремния должно быть из расчета 1-3 г на 1-5-литровую банку. Для защиты от пыли и естественного воздухообмена емкость нужно накрыть чистой марлевой салфеткой и поставить в помещение с комнатной температурой и дневным светом, защитив ее от попадания прямых солнечных лучей. Через двое-трое суток водой можно умываться, полоскать горло, смазывать раны.

Также ею очень полезно поливать цветы, огородные культуры (помидоры, огурцы), плодовые деревья. После одно- двукратного использования камень нужно промыть прохладной водой и 2 часа проветривать на свежем воздухе. При появлении на поверхности камешков наслоений или налетов необходимо их погрузить в 2% раствор уксусной кислоты или подсоленную воду на 2 часа; затем сполоснуть 2-3 раза обычной водой и опустить на 2 часа в раствор питьевой соды и снова сполоснуть.

В домашнем хозяйстве рекомендуется поливать цветы, что удлиняет срок цветения; ускоряет срок плодоношения фруктовых деревьев и овощных культур; повышает урожайность на 10%. Убивает плесень, серую гниль, в частности на клубнике, и другие грибки.Замачивание семян в такой воде повышает всхожесть. Цветы лучше хранить в ёмкости, где находятся кремниевые камешки, срок их хранения резко возрастает. В аквариуме кремень предотвращает цветение воды.

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