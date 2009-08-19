В Донецке после прививки скончался младенец
12:05, 19 августа 2009Страна
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Вакцина от дифтерии и столбняка
В больнице имени Вишневского в Донецке после сделанной прививки от дифтерии и столбняка скончался четырехмесячный ребенок.
Эту информацию интернет-изданию "Остров" подтвердил начальник управления здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр АНИЩЕНКО.
"Я могу сказать только одно, что проводится служебное расследование, по результатам которого мы проинформируем всех, в первую очередь, Министерство здравоохранения, прокуратуру и, естественно, прессу", - сказал он.
А.АНИЩЕНКО отказался подтвердить или опровергнуть слухи о том, что смерть ребенка наступила после сделанной ему прививки.
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