В Донецке после прививки скончался младенец

В больнице имени Вишневского в Донецке после сделанной прививки от дифтерии и столбняка скончался четырехмесячный ребенок.

Эту информацию интернет-изданию "Остров" подтвердил начальник управления здравоохранения Донецкой облгосадминистрации Александр АНИЩЕНКО.

"Я могу сказать только одно, что проводится служебное расследование, по результатам которого мы проинформируем всех, в первую очередь, Министерство здравоохранения, прокуратуру и, естественно, прессу", - сказал он.

А.АНИЩЕНКО отказался подтвердить или опровергнуть слухи о том, что смерть ребенка наступила после сделанной ему прививки.