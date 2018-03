Чем вредна офисная работа

Ученые из Инсбрукского университета имени Леопольда и Франца (Leopold-Franzens-Universitat Innsbruck) (Австрия) и Университета медицины и стоматологии Нью-Джерси (University of Medicine and Dentistry of New Jersey) под руководством доктора Армина Висталера (Armin Wisthaler) нашли еще одно опасное химическое соединение в воздухе офисов. Им оказался озон.

Как говорят авторы работы, этот активный окислитель выделяется при работе ксероксов, пылеуловителей, увлажнителей воздуха, и, что не удивительно, озонаторов. Оказывается, многие приборы, цель которых - улучшать качество воздуха, напротив, создают множество проблем для здоровья людей. Как выяснили Висталер и его коллеги, озон взаимодействует с липидами кожного сала человека. При этом выделяются вещества, вызывающие раздражение кожи и заболевания верхних дыхательных путей.

Кожное сало покрывает жирной пленкой всю поверхность кожи. Несмотря на внешнюю непривлекательность, эта пленка необходима. Она защищает кожу от высыхания и препятствует проникновению бактерий в более глубокие слои наружного покрова. Кожное сало можно найти и на волосах, одежде, мебели, коврах - на тех предметах, которые находятся в контакте с кожей человека.

В состав сала входит множество компонентов, в основном это смесь разных жироподобных веществ - липидов. Больше всего в кожном сале глицеридов (более 40%), но также содержится сквален, который играет роль защитного барьера. Именно по нему наносят удар окислители, находящиеся в воздухе.

"Нам впервые удалось показать, что с одним из компонентов кожного сала - скваленом и взаимодействует озон. Продукты этой реакции - карбонилы, карбоксилы и соединения α-гидроксикетон-группы", - говорит Висталер. Эти продукты вызывают проблемы дыхательной системы - в основном раздражают верхние дыхательные пути. При этом могут наблюдаться аллергические реакции и развиваться астма. Кроме того, эти компоненты раздражают кожные покровы.

"Эти вещества никогда не определяли в воздухе закрытых помещений, а они представляют серьезную опасность здоровью людей", - говорят авторы работы.

Естественно, добавляют ученые, что ненасыщенные терпеноиды, такие как сквален и ненасыщенные кислоты, можно встретить не только в помещениях, но и в открытой среде. Продукты, которые образуются при подобных реакциях, играют важную роль в химии атмосферы. "Причем их роль явно недооценивается. Они влияют на количество кислородных радикалов - сильных окислителей. А от их количества зависят многие процессы в атмосфере", - добавляет доктор Висталер.

infox.ru