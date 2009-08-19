Запорожская область: выявлено 11 тонн небезопасного мяса

В Запорожской области выявлено 11 тонн небезопасной мясной продукции из Бразилии, Турции и стран Европы.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей Запорожского главка милиции, "факты хранения и сбыта продукции импортного производства без документов, подтверждающих безопасность и качество мяса, завезенного в Украину из Бразилии, Турции, Италии, Бельгии, Германии и Франции, были установлены в ходе проверок запорожских крупных оптово-розничных складов сотрудниками ветеринарной милиции и Управления СБУ в Запорожской области".

В общей сложности выявлено 11 тонн окорочков, куриного фарша, индюшачих хвостов и печени, а также костных остатков.

На сегодняшний день вся продукция изъята. Собранные сотрудниками СБУ и ветеринарной милиции материалы переданы в Запорожскую природоохранную прокуратуру для принятия процессуального решения.