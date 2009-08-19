Воспитательница эксплуатировала умственно отсталых детей

Прокуратура возбудила уголовное дело против воспитателя Запорожского дома-интерната для детей с отклонениями умственного и физического развития за эксплуатацию детей-инвалидов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, "прокуратурой Ленинского района Запорожья в ходе проверки установлен факт того, что воспитатель коммунального учреждения Запорожского облсовета "Запорожский детский дом-интернат" на протяжении длительного времени забирала из дома-интерната и эксплуатировала детей-инвалидов с детства на своем приусадебном участке и строительстве гаража".

При этом, по данным ведомства, "в случаях отказа эксплуатируемых детей работать, к ним постоянно применялось психическое насилие, которое оскорбляло личную гордость потерпевших". (Этих детей брили налысо, сажали на несколько недель на лавочку, с которой отпускали только поесть, в туалет и спать и т.д. - УНИАН).

На сегодняшний день по результатам проверки прокуратурой Ленинского района в отношении эксплуатировавшей инвалидов воспитательницы возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 150 Уголовного кодекса Украины - "Эксплуатация детей, приведшая к существенному вреду для здоровья, физического развития или образовательного уровня детей".

Ведется следствие.

Справка УНИАН. Коммунальное учреждение Запорожского областного совета "Запорожский детский дом-интернат" - стационарное социально-медицинское учреждение для постоянного проживания детей в возрасте от 4 до 18 лет (с молодежным отделением для 18-35 летних) с отклонениями физического и умственного развития и психическими расстройствами.