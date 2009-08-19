Почему некоторые люди не толстеют

Помните фильм «Двойная порция», герой которого съел гору биг маков и не стал толстым как бочка? Никогда не задумывались, как ему это удалось? Похоже, что он просто родился без энзима, расщепляющего жир.

Энзим MGAT2, находящийся в кишечнике, определяет судьбу пищи, которую мы едим, управляя ее перевариванием. Он либо отправляет жиры сразу в отходы, либо превращает их в энергию.

Ученые из Калифорнии обнаружили, что мыши, лишенные гена, отвечающего за MGAT2, могут есть что угодно и не накапливать лишний вес.

Исследователей из Университета Калифорнии (Сан-Франциско) удалили у лабораторных мышей ген MGAT2, чтобы посмотреть, как их организмы будут реагировать на разные виды диет.

Когда обычных и измененных мышей держали на маложирной диете, и те, и другие развивались одинаково.

Но после перевода на диету, на 60% состоящую из жира (так питается средний американец), измененные особи стали весить на 40% меньше нормальных мышей.

Снижение активности MGAT привело не только к уменьшению вероятности набрать лишний вес, но и обезопасило мышей от других проблем, связанных с ожирением: жирового метаморфоза печени и непереносимости глюкозы.

Исследователи не до конца уверены, каким именно образом измененным мышам удалось не потолстеть. Они считают, что отсутствие энзима MGAT2 привело к тому, что их организмы попросту перестали хранить и использовать жиры.

Как бы то ни было, сейчас еще рано наседать на биг маки. Ведь пока ученые не разобрались, как управлять этим геном, наши организмы обязаны переваривать еду по-старому.

lekarna.ru