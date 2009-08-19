Вакцина от гриппа A/H1N1 вызывает опасное заболевание?

Британское Агентство здравоохранения разослало невропатологам сообщение, в котором говорится, что вакцинация от гриппа A/H1N1 может привести к опасному заболеванию нервной системы. Синдром Гиена-Барре ведет к параличу и дыхательной недостаточности и может обернуться летальным исходом.

Как сообщает телеканал "1+1", в послании, разосланном 600 невропатологам, говорится о результатах применения в Соединенных Штатах аналогичной прививки в 1976 году. Тогда от вакцины, привитой 40 миллионам американцев, умерли 25 человек. От самого "свиного гриппа" тогда погиб лишь один человек. Всего было выявлено 500 случаев синдрома Гиена-Барре, и вакцинация была прекращена через десять недель после обнаружения ее взаимосвязи с этим заболеванием.

Власти попросили Британское управление неврологических наблюдений, часть Британской ассоциации невропатологов, фиксировать возможные случаи синдрома Гиена-Барре после начала вакцинации. Как отметил один из высокопоставленных невропатологов, "я не стал делать себе прививку от "свиного гриппа" из-за опасности синдрома Гиена-Барре".

Вирус "свиного гриппа" в новой вакцине немного отличается от штамма 1976 года, но возможность распространения синдрома Гиена-Барре остается поводом для беспокойства. В данное время вакцина разрабатывается фармацевтическими компаниями, и на первом этапе вакцинации, которая начнется в октябре, она будет введена 13 миллионам человек.

1plus1.ua