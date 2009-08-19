Йогурт может вылечить язву желудка?

Для лечения язвы желудка, вызванной хеликобактерной инфекцией, применяют антибиотики. Но у 10-23% пациентов антибиотики не действуют. В этом случае ученые из Тайваня предложили использовать йогурт, содержащий бифидо- и лактобактерии.

Было доказано, что употребление этого йогурта перед проведением повторного курса комбинированного лечения значительно улучшает результаты. В эксперименте, проведенном исследователями, обследовали 138 пациентов, у которых не удалось вылечить хеликобактерную инфекцию после применения трехкомпонентной схемы лечения.

Часть пациентов, до проведения курса четырехкомпонентной терапии, употребляли йогурт, часть - нет. Повторив курс, от хеликобактера полностью избавились 91% пациентов, употреблявших йогурт и только 77% не употреблявших этот продукт.

Ученые так комментируют свою работу: "Бактерии, содержащиеся в йогурте, действуют на H. pylori и уменьшают его содержание в организме".

newsland.ru