Впервые в Европе матку удалили через пупок

Британские хирурги провели первую в Европе операцию по удалению матки с доступом через пупок, сообщает The Daily Telegraph. Операцию в Клинике Лондона (The London Clinic) выполнил хирург Томас Инд (Thomas Ind).

Техника операции с использованием одного разреза существенно снижает ее травматичность, кроме того, доступ через пупок позволяет скрыть косметический дефект (шрам), который остается после вмешательства. Ранее указанный метод использовался британскими хирургами для удаления аппендикса, желчного пузыря, поврежденных почек и кист яичников.

Первой пациенткой, которой была выполнена операция по удалению матки с доступом через пупок, стала 46 летняя жительница английского графства Суррей. Женщина, которая в течение нескольких лет страдала аденомиозом, обратилась за хирургической помощью по поводу постоянной боли в области таза. В ходе операции пациентке удали матку вместе с шейкой, а также яичники.

Эндоскопические операции, которые выполняются без разрезов кожи через естественные отверстия, относятся к разделу хирургии NOTES (Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery). Естественными отверстиями могут служить рот, анус, влагалище и мочеиспускательный канал пациента. Вмешательство с доступом через пупок — это не классическая операция NOTES, так как хирург делает разрез кожи, однако принцип операции аналогичен.

medportal.ru