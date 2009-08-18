Легкий способ обмануть аппетит

Ранее ученые считали, что продукты с высоким содержанием углеводов вредны для фигуры. Но, как оказалось, это касается не всех продуктов питания. Например, картофель - отличный овощ, который полезен для фигуры.

Известно, что ключ к успешному похудению - научиться подавлять аппетит. Ранее ученые считали, что картофель относится к продуктам питания, которые способствуют выработке большого количества глюкозы, что способствует увеличению веса. Но тесты показали, что люди, употребляющие в пищу картофель, в два раза дольше не чувствуют голода и не страдают от избытка веса.

Важно знать, что не любое блюдо из картошки полезно для фигуры. Так, например, целиком сваренный теплый овощ не вредит фигуре в отличие от горячего пюре или жареного картофеля. Запеченный картофель тоже не влияет на появление лишнего веса.

Ученые выяснили, что в порции вареного картофеля (150-200 граммов) содержится всего 26 калорий. Кроме того, картофель - прекрасный источник энергии так как обеспечивает организм всеми необходимыми витаминами, что очень необходимо для тех, кто сидит на диете.

К тому же регулярное употребление картофеля нормализует давление, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и избавляет от проблем с пищеварением. Содержание в нем достаточного количества витамина В6 помогает справиться со стрессом.

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