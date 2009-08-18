Чем опасен кофеин?

Ученые из Норвежского университета науки и технологий заявляют, что кофеин провоцирует головные боли.

Исследование 50483 человек показало, что сильными головными болями и мигренями чаще страдают те, кто ежедневно употребляет большое количество кофеина (свыше 500 миллиграммов в день).

Любопытно, что сниженное потребление кофеина (125 миллиграммов в день) ничуть не полезнее, поскольку повышает вероятность хронических головных болей, которые могут длиться по 14 и более дней в месяц. Специалисты затрудняются объяснить, почему хронические головные боли редко мучают тех, кто пьет много кофеиносодержащих напитков. Людям, для которых головная боль стала проблемой, врачи рекомендуют снизить потребление кофеина или отказаться от него вовсе.

Кофеин может поступать в организм не только с кофе, чаем и энергетическими напитками, но и с шоколадом или лекарственными препаратами. Это вещество является стимулятором центральной нервной системы, снимающим сонливость и возвращающим бодрость. Кофеин полностью всасывается желудком и тонкой кишкой в течение 45 минут.

Напомним также, что, согласно другим исследованиям, употребление 300 и более миллиграммов кофеина в день может вызывать галлюцинации. Такое количество кофеина содержится в трех чашках натурального кофе, 7 чашках растворимого, 6 чашках крепкого чая, 9 баночках колы или четырех - напитка Red Bull. Возникновение галлюцинаций объясняется тем, что кофеин усиливает выработку кортизола - "гормона стресса". А чем больше в организме кортизола, тем выше вероятность галлюцинаторных переживаний.

compulenta.ru